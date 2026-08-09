Argentinos venció 2-1 a Racing, que terminó con 10 por la expulsión de Maravilla Martínez
La "Academia" pagó muy caro la nueva roja del goleador, y el "Bicho", en casa, se impuso con los tantos de Molina y López Muñoz.
En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, Argentinos Juniors se hizo fuerte en La Paternal y derrotó por 2-1 a Racing, un resultado que le permite escalar a la cima de la Zona B en absoluta soledad y con puntaje ideal.
El "Bicho" encaminó su victoria gracias a las conquistas de Tomás Molina y Hernán López Muñoz, mientras que Ezequiel Cannavo había decretado la paridad transitoria para un conjunto de Avellaneda que debió remar contracorriente desde la etapa inicial tras la expulsión de Adrián Maravilla Martínez.
Pese a la inferioridad numérica, la "Academia" batalló hasta el epílogo del encuentro y generó situaciones propicias para nivelar el marcador, aunque careció de eficacia en los metros finales. Además del resultado, la otra mala noticia fue la tremenda lesión de Marco Di Césare.
Con este rendimiento perfecto, el elenco local cosechó 12 unidades sobre 12 en juego, al tiempo que los de Avellaneda quedaron relegados al décimo puesto con apenas 4 puntos en su haber.
Los goles de Argentinos Juniors vs. Racing
Tomás Molina encontró un rebote luego de un tremendo remate de Kevin Gutiérrez y abrió el marcador:
Ezequiel Cannavo igualó el encuentro para la Academia:
López Muñoz pone el 2-1 para Argentinos:
Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo
Formaciones de Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina o Gastón Verón y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Marcos Rojo o Gonzalo Escudero, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari, Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Horario y televisación
- Hora: 20:15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: ESPN Premium.
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