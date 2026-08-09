Brutal pelea entre padres en un partido de fútbol infantil entre Platense y Parque Patricios

“Rechazamos cualquier conducta que se aparte de esos valores”, expresaron desde el club, que también reconoció que durante distintos momentos de la jornada se generaron situaciones que provocaron un clima de tensión. Además, Platense manifestó su voluntad de colaborar para esclarecer lo sucedido y acompañar a las familias de su institución que se hayan visto afectadas: “En Platense enseñamos que competir nunca puede estar por encima del respeto. Platense es familia”, concluyó el comunicado.

Por su parte, Parque Patricios también repudió lo sucedido y fue contundente al referirse a la violencia en el fútbol infantil: “Resulta inaceptable que la violencia de grupos organizados irrumpa en un ámbito deportivo formativo, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de nuestros chicos y sus familias”, señaló la institución.

El club visitante aseguró además que se encuentra a disposición de las familias damnificadas y reafirmó su compromiso para erradicar la violencia del deporte: “La institución no descansará hasta que se logre el total esclarecimiento de lo ocurrido y se apliquen las máximas sanciones legales y disciplinarias que correspondan”, concluyó.

Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una problemática que excede al resultado de un partido: la violencia de los adultos en espacios destinados al fútbol infantil. Los chicos deberían ser los protagonistas de estas jornadas y no quedar expuestos a peleas, insultos o agresiones de quienes deberían acompañarlos y dar el ejemplo.