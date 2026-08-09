Brutal pelea entre padres en un partido de fútbol infantil entre Platense y Parque Patricios
El violento episodio ocurrió durante un encuentro de la categoría 2016 por la Liga FEFI “A”. Hubo golpes, botellazos y varios padres terminaron heridos.
Lo que debía ser una jornada deportiva para chicos terminó en un episodio de extrema violencia. Este sábado, durante un partido de la categoría 2016 entre Platense y Club Parque Patricios, correspondiente a la Liga FEFI “A”, se produjo una brutal pelea entre adultos que presenciaban el encuentro.
El partido se disputaba en la cancha del Calamar y, según los testimonios recogidos sobre lo ocurrido, el clima se había vuelto cada vez más tenso entre las dos parcialidades. En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se observa a varios adultos enfrentándose a golpes, mientras otras personas intentan separarlos.
Uno de los aspectos más repudiables del episodio es que los chicos se encontraban cerca del lugar donde se produjo la pelea. En medio del descontrol, incluso se escuchan gritos de personas que piden que tengan en cuenta la presencia de los menores. De acuerdo con los testimonios, todo habría comenzado después de una serie de provocaciones por parte del entrenador del conjunto visitante, quien incluso habría roto un banco de suplentes de la institución de Vicente López. La situación habría continuado con integrantes de la parcialidad visitante, que fueron a increpar a los locales.
Los incidentes terminaron con una pelea generalizada entre padres y familiares de los chicos. Según los testigos, también hubo botellazos, aunque esa parte de la agresión no quedó registrada en las imágenes que se difundieron. Como consecuencia de la trifulca, varios padres del equipo local, tanto hombres como mujeres, sufrieron golpes y heridas de distinta consideración, aunque ninguno habría resultado herido de gravedad.
Los comunicados de Platense y Parque Patricios
Después de lo ocurrido, las dos instituciones emitieron comunicados en los que repudiaron los hechos y se pusieron a disposición de las familias afectadas. Desde la Subcomisión de Baby Fútbol de Platense remarcaron que el fútbol infantil debe ser un espacio de formación deportiva y humana, basado en valores como el respeto, la convivencia y el compañerismo.
“Rechazamos cualquier conducta que se aparte de esos valores”, expresaron desde el club, que también reconoció que durante distintos momentos de la jornada se generaron situaciones que provocaron un clima de tensión. Además, Platense manifestó su voluntad de colaborar para esclarecer lo sucedido y acompañar a las familias de su institución que se hayan visto afectadas: “En Platense enseñamos que competir nunca puede estar por encima del respeto. Platense es familia”, concluyó el comunicado.
Por su parte, Parque Patricios también repudió lo sucedido y fue contundente al referirse a la violencia en el fútbol infantil: “Resulta inaceptable que la violencia de grupos organizados irrumpa en un ámbito deportivo formativo, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de nuestros chicos y sus familias”, señaló la institución.
El club visitante aseguró además que se encuentra a disposición de las familias damnificadas y reafirmó su compromiso para erradicar la violencia del deporte: “La institución no descansará hasta que se logre el total esclarecimiento de lo ocurrido y se apliquen las máximas sanciones legales y disciplinarias que correspondan”, concluyó.
Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una problemática que excede al resultado de un partido: la violencia de los adultos en espacios destinados al fútbol infantil. Los chicos deberían ser los protagonistas de estas jornadas y no quedar expuestos a peleas, insultos o agresiones de quienes deberían acompañarlos y dar el ejemplo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario