Contenido sensible: Marco Di Césare sufrió una grave lesión en La Paternal y se retiró llorando

Entre lágrimas y con las manos cubriéndose el rostro para ocultar la angustia, Di Césare fue reemplazado por Nazareno Colombo y retirado bajo los aplausos y la preocupación generalizada del banco académico.

El defensor —que sumaba sus primeros minutos como titular en este certamen tras haber ingresado desde el banco frente a Tigre— quedó a la espera de los estudios médicos complementarios, aunque las primeras sensaciones dentro del plantel no arrojan un panorama alentador.