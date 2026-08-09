Contenido sensible: Marco Di Césare sufrió una grave lesión en La Paternal y se retiró llorando
Al marcador central de Racing se le quedó el pie derecho trabado en el césped y generó un momento dramático en la visita a Argentinos Juniors.
El encuentro entre Racing y Argentinos Juniors por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 dejó una pésima noticia para el conjunto de Avellaneda. El defensor Marco Di Césare sufrió una durísima lesión en el estadio Diego Armando Maradona que lo obligó a abandonar el campo de jugada en camilla y con profundas muestras de dolor.
La jugada desafortunada ocurrió a los 60 minutos de juego, cuando el zaguero de 24 años debió retroceder para neutralizar un centro cruzado proveniente de la banda izquierda.
Si bien el defensor logró desviar la pelota al tiro de esquina de cara a su propio arco, la inercia de la carrera le jugó una mala pasada: en el cierre de la acción, su pie derecho quedó trágicamente trabado en el césped.
Desesperación en el campo y gestos de preocupación por la lesión de Marco Di Césare en Racing
La reacción del futbolista fue inmediata. Un grito desgarrador se replicó a través de la transmisión televisiva y dejó en silencio a los protagonistas dentro de la cancha. Al verlo tendido en el suelo tomándose la pierna derecha, compañeros y rivales se acercaron de manera urgente para asistirlo, mientras varios llevaban las manos a la cabeza ante la gravedad de la escena.
El árbitro Pablo Dóvalo, al percatarse de la magnitud del cuadro, hizo señas ampulosas para el ingreso inmediato del carrito médico.
Entre lágrimas y con las manos cubriéndose el rostro para ocultar la angustia, Di Césare fue reemplazado por Nazareno Colombo y retirado bajo los aplausos y la preocupación generalizada del banco académico.
El defensor —que sumaba sus primeros minutos como titular en este certamen tras haber ingresado desde el banco frente a Tigre— quedó a la espera de los estudios médicos complementarios, aunque las primeras sensaciones dentro del plantel no arrojan un panorama alentador.
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