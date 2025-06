El comunicado de Sacachispas tras la batalla campal con jugadores de Dock Sud

A raíz de esta situación, el futbolista del local, Lucas Chaparro, sufrió un fuerte golpe, por el cual quedó inconsciente en el campo de juego, por lo que debió ser trasladado en ambulancia y hospitalizado en el Hospital Fiorito. Por su parte, Alan Buonofiglio quedó imputado por lesiones, una acción tipificada como delito entre los artículos 89 y 91 del Código Penal.

Todo terminó en empujones y patadas mientras la VOZ DEL ESTADIO intentaba calmarlos.



Ascenso argentino.



El comunicado de Sacachispas tras la pelea campal en la derrota frente a Dock Sud

Después del lamentable episodio, Sacachispas usó sus redes sociales para hacer un descargo sobre lo ocurrido y repudiaron los actos de violencia.

“Lamentamos profundamente los incidentes que empañaron una jornada que debería haber sido una expresión de pasión y competencia deportiva, y no un escenario de agresiones y violencia. Este tipo de conductas no representan los valores del fútbol ni de nuestra institución”, señalaron a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Al mismo tiempo se solidarizamos “con todas las personas que se hayan visto afectadas, especialmente con el jugador Lucas Chaparro”. “A su vez, expresamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas que correspondan”, agregaron.

Por último, subrayaron su compromiso con un fútbol sin violencia, donde “el respeto, el juego limpio y la sana convivencia prevalezcan por encima de cualquier rivalidad”.