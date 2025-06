Jorge Brito rompió el silencio sobre el pase de Franco Mastantuono al Real Madrid: "Retener al jugador..."

"Debemos respetar el contrato que tenemos y defender los intereses del club hasta los últimos centavos e intentar retener al jugador lo máximo posible", sostuvo el dirigente en diálogo con Iván Schargrodsky en Cenital, donde aclaró: "Es lo máximo que te puedo contar, porque no suelo hablar de negociaciones en curso".

Previamente, Brito dio a entender que es el futbolista el que quiere salir del club de Núñez. "Siempre que transferimos a un jugador es porque esa persona deseaba ir a otro club. Muchas veces se habla del pase de un jugador como si fuera un auto...", señaló.

"Es un pase, es recibir un dinero a cambio de rescindir un contrato, pero requiere del acuerdo del jugador. Mastantuono es seguramente una de las apariciones más importante de la Argentina, y está en la situación de que los principales equipos del mundo lo quieren contratar", explicó el dirigente.

franco mastantuono brito

Luego, el presidente de River explicó cómo fueron las negociaciones en los casos de Julián Álvarez, Claudio Echeverri y Enzo Fernández, en situaciones similares a la de Mastantuono. "En todos casos siempre hemos intentado retenerlo para tenerlo un tiempo más, y es lo que vamos a intentar hacer con Franco", aseguró.

"La cláusula de rescisión es algo unilateral, decisión del jugador y que el club no puede manera. Muchos hablan de por qué no le subimos la cláusula, pero es algo que se negocia y siempre los representantes de los jugadores quieren que la cláusula no sea abusiva", detalló Brito.