El inesperado reclamo de Alex Albon contra Franco Colapinto tras la polémica largada en Canadá

Ambos corrieron a la par durante seis curvas en una lucha cuerpo a cuerpo que derivó en un desenlace inesperado: Albon terminó cortando la chicana por el pasto, y en su reincorporación afectó al propio Colapinto, que tuvo que abrirse para evitar el contacto. Esa maniobra permitió que el Sauber de Nico Hulkenberg aprovechara la situación y ganara una posición.

Tras la carrera, el experimentado piloto expresó su molestia con el accionar del argentino y comparó la maniobra con otra reciente en el calendario: “Últimamente hay una tendencia de soltar el freno en la primera curva y sacar al otro coche de la pista. Liam (Lawson) lo hizo en Barcelona. Y ahora me pasó con Franco”, afirmó en declaraciones a la prensa.

“Yo podría haber doblado y él habría recibido la penalización por no dejarme espacio. Pero como no hubo contacto, no pasa nada según el reglamento”, se quejó el piloto de Williams. También explicó que decidió cortar la chicana para proteger su auto y que esa acción le costó varias posiciones. “Sabía que podía girar, pero él no iba a frenar. Por eso decidí seguir de largo. Así fue mi salida, lamentablemente”, concluyó.

Qué había dicho Franco Colapinto del duelo con Albon en Canadá

Del otro lado, Colapinto le bajó el tono a la controversia. El argentino, que finalizó en el puesto 13 y logró su mejor resultado desde su regreso a la Fórmula 1, consideró que fue una maniobra de carrera: “Estuvo cerca. Fuimos lado a lado en una curva muy cerrada y no pudimos hacerla los dos juntos. Cuando él volvió desde el pasto, pensé que se reincorporaba a la línea normal, pero se fue a fondo y eso me hizo perder el lugar con Nico”, explicó.

Más allá del cruce de declaraciones, la situación refleja el creciente protagonismo del joven de 22 años en el campeonato, consolidándose como una de las sorpresas del año. Para Albon, en cambio, fue otro capítulo en una temporada irregular con su equipo. La F1 continúa su marcha con más acción en pista y, por lo visto, también fuera de ella.