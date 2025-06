Así fue el encuentro entre Guillermo Francella y Franco Colapinto en el GP de Canadá

francella colapinto.mp4

Luego de esto, el protagonista de El encargado quedó encantado con la personalidad del piloto y no dudó en elogiarlo con entusiasmo. “Me encantó, un fresco, una cosa carismática, angelada que tiene, estando con todo el mundo. Es un nene educado, respetuoso. Me encantó”, expresó.

La admiración fue más allá del gesto inicial. Francella destacó el humor y la cercanía del joven corredor: “Y aparte me hizo reír también, muy simpático en modo de hablar. Pero ya se lo ve en los reportajes, lo que es, que lo pinta de cuerpo y alma. Pero acá en vivo, divino, todo, todo”.

En lo deportivo, Colapinto tuvo su actuación más destacada desde que forma parte de Alpine. Si bien algunas decisiones estratégicas del equipo lo alejaron del top ten, logró cerrar la carrera en la decimotercera posición, quedando a un paso de sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

Ahora, la Fórmula 1 entra en una breve pausa antes de retomar la actividad con la siguiente fecha: el Gran Premio de Austria. La cita está prevista para el domingo 29 de junio en el Red Bull Ring de Spielberg, donde Colapinto buscará seguir afianzándose y dar un nuevo paso en su ascendente carrera.