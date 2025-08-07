El paseo de Franco Colapinto en bicicleta tras el accidente en las pruebas de Alpine en Hungría

franco colapinto (2)

Cuándo vuelve a tener actividad en la Fórmula 1 Franco Colapinto

Más allá del descanso, Colapinto no desconectará del todo. Su plan es continuar trabajando durante el receso en el simulador de Enstone, la sede principal de Alpine, para preparar con anticipación el regreso de la actividad: el 31 de agosto en Zandvoort y el 7 de septiembre en Monza, el circuito donde debutó oficialmente en la F1 en 2024.

Con motivación intacta y la mente puesta en seguir creciendo en la categoría reina del automovilismo, el argentino combina preparación, compromiso y también espacios para relajarse. El ciclismo, sin dudas, es uno de sus refugios favoritos.