El paseo de Franco Colapinto en bicicleta tras el accidente en las pruebas de Alpine en Hungría
El piloto argentino de Alpine aprovechó el inicio del receso para desconectarse y recargarse de energías con una de sus pasiones: todos los detalles.
Franco Colapinto vivió días intensos en la Fórmula 1, luego del accidente que sufrió en el Hungaroring durante las pruebas de neumáticos de Pirelli. Ya con el inicio del receso de verano, el piloto argentino de Alpine decidió tomarse un pequeño respiro y compartió un momento muy especial con sus seguidores: una salida en bicicleta por la montaña, una de sus actividades preferidas.
El joven de Pilar, de 22 años, publicó en sus redes sociales un video en el que se lo ve pedaleando por un camino sinuoso rodeado de naturaleza, con una cara feliz y un sol acompañando el posteo.
No es la primera vez que Colapinto se muestra practicando ciclismo: en noviembre de 2024, cuando aún era piloto de pruebas de Williams, ya había compartido una salida similar. En aquella ocasión, recibió incluso un comentario del histórico ciclista argentino Juan Curuchet, además de compartir ruta con José María “Pechito” López y el rugbier Martín Freytes.
Cabe recordar que, por reglamento, las escuderías no pueden desarrollar mejoras en los autos durante estas tres semanas de parate, aunque sí están permitidos algunos trabajos puntuales como los test con Pirelli. En ese marco, Franco giró 25 vueltas en el trazado húngaro, marcando un mejor tiempo de 1:20.279 antes de sufrir un despiste en la curva 11 que lo obligó a detener la sesión.
“Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien”, informó Alpine en un parte oficial. Desde Pirelli, en tanto, destacaron que el incidente no tuvo relación con el comportamiento de los neumáticos. El propio piloto volvió a girar más tarde con un monoplaza de años anteriores, en una jornada compartida con su compañero Pierre Gasly.
Cuándo vuelve a tener actividad en la Fórmula 1 Franco Colapinto
Más allá del descanso, Colapinto no desconectará del todo. Su plan es continuar trabajando durante el receso en el simulador de Enstone, la sede principal de Alpine, para preparar con anticipación el regreso de la actividad: el 31 de agosto en Zandvoort y el 7 de septiembre en Monza, el circuito donde debutó oficialmente en la F1 en 2024.
Con motivación intacta y la mente puesta en seguir creciendo en la categoría reina del automovilismo, el argentino combina preparación, compromiso y también espacios para relajarse. El ciclismo, sin dudas, es uno de sus refugios favoritos.
