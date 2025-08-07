Inesperado reclamo: Marcelo Tinelli exigió a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria
El expresidente del club azulgrana presentó una intimación formal por un préstamo no saldado que data de diciembre de 2019, cuando todavía formaba parte de la Comisión Directiva.
En medio de una profunda crisis institucional y con el regreso de Marcelo Moretti aún en duda, San Lorenzo enfrenta ahora otro frente complicado: Marcelo Tinelli presentó un reclamo legal por una deuda millonaria que, asegura, el club nunca le devolvió. Se trata de un contrato de mutuo firmado en 2019 durante su gestión como dirigente, por el que prestó 1.100.000 dólares.
El documento fue ingresado formalmente en la sede de Avenida La Plata el pasado 24 de julio y establece un plazo de 72 horas para que la institución cumpla con el pago. En la notificación, se detalla que Tinelli actuó como mutuante y entregó dicha suma al club como parte de un acuerdo legalmente registrado: “En fecha 1 de diciembre de 2019, se celebró un contrato de mutuo entre Marcelo Hugo Tinelli y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, donde el club recibió una suma de U$S 1.100.000”.
El reclamo pone aún más presión sobre la dirigencia actual, que transita momentos de incertidumbre. La situación de Moretti, actualmente de licencia por acusaciones de corrupción, mantiene al club sumido en un escenario político inestable. En ese contexto, el conflicto con Tinelli amenaza con derivar en una disputa judicial de gran magnitud.
El préstamo en cuestión se remonta a la etapa en que Tinelli era vicepresidente primero de San Lorenzo, durante el cierre del mandato de Matías Lammens. Pocos días después de rubricar el contrato, el conductor televisivo fue electo presidente con más del 80% de los votos, cargo que ocuparía hasta mediados de 2021, cuando se tomó una licencia que derivó en su renuncia definitiva en abril de 2022.
Desde el entorno del conductor aseguran que la intimación está directamente relacionada con un conflicto previo: la llegada de los hermanos Pittón desde Unión a San Lorenzo. En aquel entonces, Tinelli actuó como garante personal de algunas operaciones financieras vinculadas a la aseguradora Galeno, que recientemente también presentó un reclamo por el mismo monto.
En definitiva, la institución de Boedo enfrenta un nuevo desafío legal en medio de una situación económica y política delicada. La deuda reclamada por Tinelli no solo expone posibles irregularidades en la administración pasada, sino que también podría tener consecuencias serias en la estabilidad institucional del club en el corto plazo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario