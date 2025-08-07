Inesperado reclamo: Marcelo Tinelli exigió a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

El documento fue ingresado formalmente en la sede de Avenida La Plata el pasado 24 de julio y establece un plazo de 72 horas para que la institución cumpla con el pago. En la notificación, se detalla que Tinelli actuó como mutuante y entregó dicha suma al club como parte de un acuerdo legalmente registrado: “En fecha 1 de diciembre de 2019, se celebró un contrato de mutuo entre Marcelo Hugo Tinelli y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, donde el club recibió una suma de U$S 1.100.000”.