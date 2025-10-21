El plan de Boca para recuperar a Edinson Cavani y tenerlo al 100% en el Superclásico contra River
El uruguayo sigue lesionado y no será arriesgado ante Barracas Central. El cuerpo médico busca que llegue con ritmo al duelo con el Millonaio, mientras Merentiel y Giménez son cuestionados por su bajo nivel.
Boca planifica el regreso de Edinson Cavani con un objetivo claro: tenerlo en plenitud física para el Superclásico ante River en La Bombonera. El delantero uruguayo continúa recuperándose de un desgarro y el cuerpo médico evita apurar los tiempos, mientras los hinchas apuntan contra Miguel Merentiel y Milton Giménez por su falta de eficacia.
El Xeneize volvió a los entrenamientos enfocado en el duelo reprogramado ante Barracas Central por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura. Sin embargo, todas las miradas en el predio de Ezeiza están puestas en el experimentado delantero. El uruguayo sufrió un desgarro en el empate 1-1 frente a Rosario Central y ya acumula más de un mes sin jugar. Aunque mostró una evolución favorable, desde el cuerpo médico no quieren correr riesgos: el objetivo es que llegue con ritmo al cruce ante el Millonario, programado para la primera semana de noviembre en La Bombonera.
El plan contempla que Cavani pueda sumar minutos ante Estudiantes de La Plata, en el encuentro previsto para el fin de semana del 31 de octubre. Si responde bien, Claudio Úbeda lo piensa como titular frente al Millonario, en lugar de Milton Giménez.
Miguel Merentiel y Milton Giménez, en el centro de las críticas en Boca
Mientras se espera el regreso del uruguayo, los otros dos delanteros del plantel, Miguel Merentiel y Milton Giménez, atraviesan un momento de cuestionamientos. Ambos fueron apuntados por los hinchas tras la derrota 2-1 frente a Belgrano en La Bombonera, por las chances claras que desperdiciaron.
En redes sociales, los fanáticos reclamaron mayor eficacia y actitud en el área rival, al considerar que los errores en la definición condicionaron el desarrollo del partido. El bajo nivel de los atacantes aumenta la expectativa por la vuelta de Cavani, referente ofensivo y una de las figuras más importantes del plantel.
Ante la falta de gol y la ausencia del uruguayo, Claudio Úbeda analiza romper el doble 9 y probar variantes ofensivas. En conferencia de prensa, el técnico reconoció que podría modificar el esquema según el rival: “Eso siempre estuvo entre las posibilidades tácticas que analizamos. Merentiel no es un 9 tan posicional, puede moverse por los costados o retroceder para asociarse. No descartamos ajustar la delantera”.
Con Cavani en recuperación y los otros atacantes bajo observación, Boca atraviesa una etapa clave de definición en el Clausura. En el horizonte asoma River, y en el club nadie quiere que el ídolo uruguayo se pierda el partido más esperado del semestre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario