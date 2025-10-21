El plan de Boca para recuperar a Edinson Cavani y tenerlo al 100% en el Superclásico contra River

merentiel gimenez

Ante la falta de gol y la ausencia del uruguayo, Claudio Úbeda analiza romper el doble 9 y probar variantes ofensivas. En conferencia de prensa, el técnico reconoció que podría modificar el esquema según el rival: “Eso siempre estuvo entre las posibilidades tácticas que analizamos. Merentiel no es un 9 tan posicional, puede moverse por los costados o retroceder para asociarse. No descartamos ajustar la delantera”.

Con Cavani en recuperación y los otros atacantes bajo observación, Boca atraviesa una etapa clave de definición en el Clausura. En el horizonte asoma River, y en el club nadie quiere que el ídolo uruguayo se pierda el partido más esperado del semestre.