Edinson Cavani entrenó diferenciado: ¿llega al partido de Boca ante Belgrano?
El delantero uruguayo volvió a trabajar apartado por una molestia muscular y está en duda para el sábado. Úbeda evalúa cambios en el equipo.
Boca retomó los entrenamientos tras días de profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo. De cara al duelo del sábado ante Belgrano, el técnico Claudio Úbeda no pudo contar con Edinson Cavani, quien volvió a trabajar de manera diferenciada y es duda para el próximo compromiso en La Bombonera.
Por segundo día consecutivo, el Matador no se movió junto al grupo debido a una molestia en la vieja lesión del psoas derecho. Aunque no se realizaron estudios médicos para determinar si hay un nuevo desgarro, el cuerpo técnico decidió seguir de cerca su evolución antes de tomar una decisión definitiva.
Cavani busca regresar cuanto antes tras perderse los últimos tres encuentros —en el 5-0 ante Newell’s permaneció en el banco de suplentes— y mantiene la ilusión de estar disponible frente al Pirata cordobés. El Xeneize atraviesa un momento sensible en lo anímico, pero con expectativas renovadas en lo futbolístico tras mejorar su posición en la tabla anual.
Hasta que Cavani no se sume al grupo, la dupla ofensiva se mantendrá con Miguel Merentiel y Milton Giménez, que respondieron bien en los últimos partidos. De recuperarse el capitán, Úbeda deberá definir por quién ingresará en el ataque.
Claudio Úbeda planea variantes: Carlos Palacios por Alan Velasco y la vuelta de Leandro Paredes
El entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada por la lesión de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas cerca de dos meses. En su lugar, todo indica que regresará Carlos Palacios, ya recuperado físicamente.
Además, se espera el regreso de Leandro Paredes, quien fue figura desde su llegada al club. Tras disputar el amistoso con la Selección Argentina ante Puerto Rico, el mediocampista volverá a Buenos Aires este miércoles por la tarde y se sumará a los entrenamientos. Si todo marcha según lo previsto, será titular ante Belgrano.
