Edinson Cavani entrenó diferenciado: ¿llega al partido de Boca ante Belgrano?

Claudio Úbeda planea variantes: Carlos Palacios por Alan Velasco y la vuelta de Leandro Paredes

El entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada por la lesión de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas cerca de dos meses. En su lugar, todo indica que regresará Carlos Palacios, ya recuperado físicamente.

Además, se espera el regreso de Leandro Paredes, quien fue figura desde su llegada al club. Tras disputar el amistoso con la Selección Argentina ante Puerto Rico, el mediocampista volverá a Buenos Aires este miércoles por la tarde y se sumará a los entrenamientos. Si todo marcha según lo previsto, será titular ante Belgrano.