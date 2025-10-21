La AFA confirmó los árbitros para las semifinales de la Copa Argentina
El ente designó a Andrés Gariano para Independiente Rivadavia–River y a Yael Falcón Pérez para Belgrano–Argentinos, que se jugarán el 23 y 24 de octubre sin VAR.
La AFA confirmó los jueces para los encuentros que definirán a los finalistas de la Copa Argentina. El jueves 23 de octubre a las 21:10, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors abrirán la jornada en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, con Yael Falcón Pérez como árbitro principal.
Falcón Pérez estará acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani. Cabe recordar que en esta competencia no se utiliza el sistema de videoarbitraje (VAR), por lo que las decisiones se tomarán exclusivamente en campo de juego.
Al día siguiente, el viernes 24 de octubre desde las 22:10, será el turno de Independiente Rivadavia de Mendoza y River, quienes se medirán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El juez designado para este duelo es Andrés Gariano, con Facundo Rodríguez y José Castelli como asistentes.
Los cuatro equipos llegan a esta instancia luego de superar duros cruces en el certamen más federal del país:
- Belgrano: venció a Real Pilar (32avos), Defensores de Belgrano (16avos), Independiente (8vos) y Newell’s (4tos).
- Argentinos Juniors: eliminó a Central Norte (32avos), Excursionistas (16avos), Aldosivi (8vos) y Lanús (4tos).
- River: dejó en el camino a Ciudad de Bolívar (32avos), San Martín de Tucumán (16avos), Unión (8vos) y Racing (4tos).
- Independiente Rivadavia: superó a Estudiantes de Buenos Aires (32avos), Platense (16avos), Central Córdoba (8vos) y Tigre (4tos).
Ambos cruces tendrán un atractivo especial. River buscará llegar a una nueva final bajo el mando de Marcelo Gallardo, mientras que Independiente Rivadavia intentará dar otro golpe histórico tras eliminar a Tigre.
Belgrano, en tanto, sueña con su primera final en el certamen, y Argentinos Juniors apuesta a repetir su gran nivel mostrado en los cuartos de final frente a Lanús. Dos noches, cuatro equipos y un solo objetivo: alcanzar la definición de la Copa Argentina.
