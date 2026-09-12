El River de Leonardo Ponzio venció sobre la hora a Atlético Tucumán y se acomoda en las dos tablas

Cómo llegan Atlético Tucumán y River

El "Decano" llega a este compromiso en el cuarto puesto de la Zona B con 13 puntos, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Además, atraviesa un gran momento, ya que viene de vencer 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez.

Por su parte, River, que consiguió dos triunfos consecutivos desde la llegada de Leonardo Ponzio, aparece en el noveno lugar con 10 unidades y llega con el envión de haber conseguido una contundente victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia como local. De esta manera, intentará volver a sumar de a tres para meterse entre los ocho mejores y escalar posiciones en la Tabla Anual.

Al igual que en el duelo ante Banfield en el Florencio Sola, River contará con el apoyo de sus hinchas, ya que Atlético Tucumán destinó 5.250 localidades para la parcialidad del "Millonario".