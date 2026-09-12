El River de Leonardo Ponzio venció sobre la hora a Atlético Tucumán y se acomoda en las dos tablas

Golazo agónico de River
El "Millonario" armó otra gran jugada colectiva, con doble caño de Meza y definición de Thiago Almada.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Millonario" logró sumar su tercera victoria al hilo y esta vez de forma agónica. Ganó 2-1 con un tanto de Thiago Almada y trepa en su zona y en la Anual.
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River se impuso este sábado 2-1 de forma agónica en el Monumental José Fierro, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, resultado que representa la tercera victoria consecutiva del conjunto de Núñez desde la asunción de Leonardo Ponzio.
El encuentro se hizo cuesta arriba para el equipo local, ya que antes de los 15 minutos sufrió la expulsión de Nicola por un duro golpe a Lucas Martínez Quarta. Y enseguida, por una buena jugada colectiva, el "Millonario" abrió el marcador con la definición de Tobías Andrada.
Para el complemento, el conjunto de Ponzio mantuvo el control de la pelota y creó algunas ocasiones como para liquidarlo, pero en una pelota parada y a poco del final, el "Decano" llegó al empata parcial. Lo fue a buscar con todo River en los últimos minutos, y ya en tiempo agregado alcanzó el triunfo agónico con el tanto de Thiago Almada, tras un jugadón de Juan Cruz Meza.
Con este resultado, el equipo comandado por Ponzio sumó su tercer victoria en igual cantidad de presentaciones, para menterse por primera vez en zona de clasificación a los octavos de final del certamen. Además, el "Millonario" se ubica a 3 puntos de Vélez, el por ahora último clasificado a la Copa Libertadores 2027 por Tabla Anual.
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