Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. River por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán y River juegan en el Monumental José Fierro, este sábado, en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El "Decano" llega a este compromiso en el cuarto puesto de la Zona B con 13 puntos, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Además, llega en alza luego de superar 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda en la última jornada.
Por su parte, River, que consiguió dos triunfos consecutivos desde la llegada de Leonardo Ponzio, aparece en el noveno lugar con 10 unidades y llega con el envión de haber conseguido una contundente victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia como local. El "Millonario" intentará volver a sumar de a tres para meterse entre los ocho mejores de su zona y escalar posiciones en la Tabla Anual.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
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Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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