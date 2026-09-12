Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. River por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán recibe a River en el estadio Monumental José Fierro en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro programado para este sábado a las 17:30 que será televisado por la pantalla de TNT Sports con el arbitraje principal de Andrés Gariano y la supervisión de Silvio Trucco a cargo del VAR.
El conjunto decano llega a este compromiso afianzado en el cuarto puesto de la zona con 13 unidades y dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, entonado además por el valioso triunfo por 2-1 conseguido en su última presentación frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda gracias a las conquistas de Lautaro Godoy y Ramiro Ruiz Rodríguez.
Por su parte, el Millonario transita una etapa de recuperación tras la llegada de Leonardo Ponzio, ubicándose en la novena posición con 10 puntos y con el envión anímico que significó la contundente victoria por 3-1 ante Independiente Rivadavia en condición de local, un resultado que buscará capitalizar para meterse de lleno entre los ocho mejores y escalar posiciones en la Tabla Anual.
En tanto, al igual que ocurrió en su anterior visita a Banfield en el Florencio Sola, el equipo de Núñez contará con el respaldo masivo de sus hinchas fuera de casa, ya que la dirigencia tucumana dispuso la entrega de 5.250 localidades exclusivas para la parcialidad visitante.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Atlético Tucumán vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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