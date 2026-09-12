Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. River

Atlético Tucumán recibe a River en el estadio Monumental José Fierro en el marco de la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un encuentro programado para este sábado a las 17:30 que será televisado por la pantalla de TNT Sports con el arbitraje principal de Andrés Gariano y la supervisión de Silvio Trucco a cargo del VAR.