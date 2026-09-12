Problemas para River en Tucumán: qué pasó con el micro que lo trasladaba al estadio
El colectivo que trasladaba al plantel desde el hotel Hilton hacia el Monumental José Fierro no pudo completar la salida por un inconveniente en la rampa.
River atravesó un imprevisto en la previa de su partido contra Atlético Tucumán. El micro destinado a llevar al plantel desde el hotel Hilton hasta el Monumental José Fierro quedó atrapado en la rampa de salida ubicada sobre calle Las Piedras y obligó a modificar sobre la marcha el operativo de traslado, lo que generó malestar en toda la delegación.
El inconveniente se produjo cuando la parte trasera del colectivo quedó apoyada contra el piso, mientras que el sector delantero permaneció elevado. La posición del vehículo hizo imposible completar el giro necesario para abandonar el lugar.
Personal encargado de asistir al micro intentó destrabar la situación mediante ayuda mecánica, pero las maniobras no dieron resultado. Ante la imposibilidad de liberar el vehículo dentro de los tiempos previstos, River tuvo que recurrir a una segunda unidad para poder llegar al partido.
Desde el club explicaron a LA GACETA que “la parte trasera del micro quedó apoyada sobre el piso, mientras que la delantera quedó elevada”, situación que terminó imposibilitando la salida.
Demoras antes del encuentro entre River y Atlético Tucumán
El episodio provocó modificaciones en el cronograma que el equipo tenía establecido para llegar al José Fierro. La demora obligó a reorganizar rápidamente el operativo, mientras personal de seguridad del hotel y del club coordinaba una alternativa para que los futbolistas pudieran dirigirse al estadio.
La situación generó malestar puertas adentro, principalmente porque el plantel contaba con horarios establecidos para abandonar el hotel, arribar al estadio y cumplir con los pasos habituales de la previa.
Finalmente, el micro original quedó fuera del operativo y una nueva unidad fue la encargada de trasladar a los jugadores rumbo al Monumental José Fierro. Todo ocurrió en una jornada que ya contaba con un despliegue especial de seguridad por la presencia de público visitante.
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