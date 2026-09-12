Problemas para River en Tucumán: qué pasó con el micro que lo trasladaba al estadio

La situación generó malestar puertas adentro, principalmente porque el plantel contaba con horarios establecidos para abandonar el hotel, arribar al estadio y cumplir con los pasos habituales de la previa.

Finalmente, el micro original quedó fuera del operativo y una nueva unidad fue la encargada de trasladar a los jugadores rumbo al Monumental José Fierro. Todo ocurrió en una jornada que ya contaba con un despliegue especial de seguridad por la presencia de público visitante.