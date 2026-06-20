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En el final, Alemania se lo ganó a Costa de Marfil y clasificó a 16avos. de final del Mundial 2026
MinutoUno
El seleccionado bávaro venía de golear a Curazao y, aunque tuvo dificultades, se aseguró el primer lugar en el Grupo E. Todos los detalles en la nota.
EN VIVO
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19:02
Fin del partido: Alemania ya está en 16avos. de final en el Mundial 2026
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18:57
Gol de Alemania en el minuto 94: Undav hizo un doblete y le dio el triunfo a su equipo
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18:31
A los 67 minutos del duelo, Alemania logró el empate: van 1-1
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17:53
Final del primer tiempo: Alemania se va al vestuario cayendo por 1-0 ante Costa de Marfil
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17:29
Gol de Costa de Marfil: Alemania pierde 1-0
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17:24
Le anularon un gol a Alemania por infracción al arquero
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17:02
Arrancó Alemania vs. Costa de Marfil: resultado en vivo
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16:49
Cómo llegan Alemania y Costa de Marfil a este duelo
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16:49
Formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
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16:49
Horario y televisación
Si bien presentó dificultades, Alemania volvió a salirse con la suya y venció a Costa de Marfil por 2-1 con un gol en el minuto 94. El encuentro de este sábado se llevó a cabo en Toronto y fue por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un cruce clave que catapultó al conjunto alemán a los 16avos de final, siendo primero.
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