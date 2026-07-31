El insólito refuerzo que tuvo el rival del Bayern Múnich: un dirigente jugó un amistoso

La historia tuvo un detalle todavía más curioso: durante el tiempo que el tesorero estuvo dentro del terreno de juego, el Bayern consiguió marcar dos goles más. De esa manera, el marcador terminó 15-0, una goleada que volvió a quedar registrada en el particular historial entre ambas instituciones.

El amistoso no es una novedad para los dos clubes. Desde 2018, Bayern Múnich mantiene la tradición de enfrentarse al Rottach-Egern durante la pretemporada. El encuentro forma parte de la preparación del conjunto bávaro y sirve especialmente para que algunos jugadores que no suelen ser titulares y varios juveniles puedan sumar minutos y demostrarle al entrenador Vincent Kompany que están en condiciones de pelear por un lugar.

La diferencia deportiva entre ambos equipos se reflejó nuevamente en el marcador. De hecho, el historial entre Bayern y Rottach-Egern ya acumula cinco enfrentamientos y todos terminaron con triunfos contundentes para el gigante alemán. En esos cinco partidos, el Bayern convirtió nada menos que 99 goles y solamente recibió tres.

El historial entre el Bayern Múnich y el Rottach-Egern