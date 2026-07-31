El insólito refuerzo que tuvo el rival del Bayern Múnich: un dirigente jugó un amistoso
El FC Rottach-Egern sufrió una goleada histórica ante el gigante alemán, pero el momento más curioso ocurrió cuando se quedó sin futbolistas disponibles y tuvo que recurrir a un dirigente.
El amistoso entre Bayern Múnich y FC Rottach-Egern volvió a terminar con una diferencia abrumadora, pero esta vez el resultado quedó relegado a un segundo plano por una situación completamente inesperada. El conjunto bávaro se impuso por 15-0 durante su preparación para la nueva temporada, aunque la imagen que rápidamente recorrió las redes sociales tuvo como protagonista a un dirigente del equipo amateur, que a sus 50 años tuvo que ponerse los botines y entrar al campo de juego.
El Rottach-Egern afrontaba el encuentro como una oportunidad especial para medirse ante uno de los clubes más importantes de Alemania. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos quedó reflejada rápidamente en el marcador y el Bayern no tuvo mayores inconvenientes para imponer su jerarquía. A pesar de la goleada, el conjunto amateur terminó protagonizando una escena que nadie tenía prevista.
La situación se produjo después de la lesión de uno de los jugadores. El equipo ya no contaba con futbolistas disponibles para realizar el reemplazo y quedó sin alternativas en el banco. Ante ese panorama, la solución fue tan insólita como efectiva: uno de los dirigentes del club decidió abandonar momentáneamente su función administrativa y asumir el papel de futbolista.
El rival del Bayern Múnich se quedó sin jugadores y entró el tesorero de 50 años
El elegido fue el tesorero de la institución, un hombre de 50 años que, además de cumplir funciones dirigenciales, trabaja como policía. Con el equipo necesitando completar el partido, aceptó el desafío y se preparó para ingresar al campo frente a los jugadores del Bayern.
Su ingreso se produjo cuando quedaban apenas diez minutos para el final y el resultado ya era prácticamente irreversible. El Bayern ganaba 13-0 y el partido estaba completamente definido. Sin embargo, la aparición del dirigente permitió completar el encuentro sin que el Rottach-Egern tuviera que afrontar los últimos minutos con un jugador menos.
La historia tuvo un detalle todavía más curioso: durante el tiempo que el tesorero estuvo dentro del terreno de juego, el Bayern consiguió marcar dos goles más. De esa manera, el marcador terminó 15-0, una goleada que volvió a quedar registrada en el particular historial entre ambas instituciones.
El amistoso no es una novedad para los dos clubes. Desde 2018, Bayern Múnich mantiene la tradición de enfrentarse al Rottach-Egern durante la pretemporada. El encuentro forma parte de la preparación del conjunto bávaro y sirve especialmente para que algunos jugadores que no suelen ser titulares y varios juveniles puedan sumar minutos y demostrarle al entrenador Vincent Kompany que están en condiciones de pelear por un lugar.
La diferencia deportiva entre ambos equipos se reflejó nuevamente en el marcador. De hecho, el historial entre Bayern y Rottach-Egern ya acumula cinco enfrentamientos y todos terminaron con triunfos contundentes para el gigante alemán. En esos cinco partidos, el Bayern convirtió nada menos que 99 goles y solamente recibió tres.
El historial entre el Bayern Múnich y el Rottach-Egern
- 2018: Rottach-Egern 2-20 Bayern Múnich
- 2019: Rottach-Egern 0-23 Bayern Múnich
- 2023: Rottach-Egern 0-27 Bayern Múnich
- 2024: Rottach-Egern 1-14 Bayern Múnich
- 2026: Rottach-Egern 0-15 Bayern Múnich
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