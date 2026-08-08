"Profunda conmoción": el comunicado del Miami United tras la detención del futbolista argentino

“Habían salido campeones del Sudeste con el Miami United FC y tenía que viajar a Los Ángeles para jugar los Nacionales. Estaba viajando con todo el equipo, pasó migraciones y, cuando estaba por abordar el avión, se le acercaron para hacerle algunas consultas. Le dijeron que si está todo bien, en 10 minutos vuelve, y nos enteramos por los compañeros del club que no llamaron y nos avisaron que no lo habían devuelto”, dijo el hermano en otra entrevista con el canal TN. Luego, amplió: “Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona”.

El futbolista argentino Matías Purrain fue detenido en Miami.

La familia, por su parte, insiste en la misma línea. Juan Pourrain afirmó que su hermano “tiene todo legal” y precisó que estaba “a la espera de la entrevista para tener la residencia permanente”, una situación por la cual, según explicó, no podía salir de Estados Unidos porque luego no le permitirían reingresar. No era la primera vez que el futbolista hacía un vuelo doméstico dentro del país. Su hermano agregó que otros cuatro jugadores habían dejado de viajar por temor a atravesar una situación similar.

Matías Pourrain se desempeña como mediocampista en Club de Lyon FC, una institución que compite en la NISA, una liga paralela a la MLS ubicada en el tercer nivel del fútbol de Estados Unidos. También juega como delantero en Showtime FC, un equipo de fútbol 6 contra 6 bajo techo que participa en la Baller League, una variante estadounidense de la Kings League promocionada por Ronaldinho, Usain Bolt y el influencer Speed.