Manuel Neuer despejó las dudas sobre su futuro: sigue pero dejó en duda su retiro

Neuer llega a esta nueva temporada después de haber puesto punto final a su ciclo con la selección de Alemania. Tras la eliminación del conjunto germano frente a Paraguay en el Mundial 2026, el arquero anunció su despedida del combinado nacional, cerrando una etapa inolvidable que incluyó la conquista de la Copa del Mundo en Brasil 2014 y múltiples participaciones en grandes torneos internacionales.

Ahora, toda su energía estará enfocada exclusivamente en el Bayern Munich, donde buscará seguir ampliando un palmarés que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de la historia del club. La institución alemana volverá a competir en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la UEFA Champions League, objetivos que continúan siendo una motivación suficiente para el experimentado capitán.

No obstante, el propio Neuer dejó entrever que el final de su carrera podría estar mucho más cerca de lo que muchos imaginan. Aunque evitó confirmar una fecha concreta para su despedida, sus declaraciones reflejaron que el próximo año podría marcar el cierre definitivo de una trayectoria que lleva más de dos décadas en la élite.

"No juego los partidos pensando: 'Este es mi último partido', independientemente de si puede ser mi última aparición en un estadio u otro. Pero ciertamente esta vez sí que parece que me voy a retirar", afirmó. Con esa frase, el arquero alimentó las especulaciones sobre un posible adiós al finalizar la temporada 2026/27.