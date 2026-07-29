Manuel Neuer despejó las dudas sobre su futuro: sigue pero dejó en duda su retiro
El experimentado arquero alemán confirmó que disputará la temporada 2026/27 con el conjunto bávaro, pese a que durante el receso estuvo muy cerca de ponerle fin a su carrera.
Cuando muchos imaginaban que el final de una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol alemán estaba cada vez más cerca, Manuel Neuer sorprendió al confirmar que continuará en el Bayern Munich durante la temporada 2026/27. El histórico arquero reconoció que analizó seriamente la posibilidad de retirarse durante el verano europeo, pero finalmente decidió seguir compitiendo después de evaluar el presente deportivo del club y las posibilidades de luchar por nuevos títulos.
El capitán del conjunto bávaro, que recientemente cumplió 41 años, brindó una extensa entrevista al diario Bild en la que explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cambiar una decisión que parecía prácticamente tomada. Según reveló, la calidad del plantel, el cuerpo técnico y la estructura institucional del Bayern fueron determinantes para convencerlo de extender su trayectoria al menos una temporada más.
Después de una carrera repleta de títulos tanto a nivel de clubes como con la selección alemana, Neuer admitió que atravesó uno de los momentos de mayor incertidumbre respecto de su continuidad. Sin embargo, el entusiasmo que le genera competir por los principales campeonatos terminó inclinando la balanza.
Manuel Neuer confirmó que seguirá en Bayern Munich pero su retiro está al caer
"Probablemente, me habría retirado en el 85% de los casos, pero con este equipo, el personal y el cuerpo técnico, es simplemente un placer. Siempre tenemos la oportunidad de competir por todos los títulos. Estamos justo en la cima con este equipo. Por eso este plantel, el equipo y la estructura que tenemos en el club forman parte del 15% que me hizo decir: 'Definitivamente tengo que seguir'. Es simplemente demasiado divertido. Lo hago por mí mismo porque sé que todavía soy capaz de ayudar al equipo cuando se me necesita. Y cuento con el apoyo total de mi familia y amigos", expresó el arquero.
Las palabras del guardameta dejaron en claro que la decisión no estuvo vinculada únicamente a cuestiones deportivas. El respaldo de su entorno familiar y la confianza que todavía mantiene en sus condiciones físicas también fueron factores importantes para postergar el retiro y afrontar un nuevo desafío en una de las instituciones más exigentes del fútbol europeo.
Neuer llega a esta nueva temporada después de haber puesto punto final a su ciclo con la selección de Alemania. Tras la eliminación del conjunto germano frente a Paraguay en el Mundial 2026, el arquero anunció su despedida del combinado nacional, cerrando una etapa inolvidable que incluyó la conquista de la Copa del Mundo en Brasil 2014 y múltiples participaciones en grandes torneos internacionales.
Ahora, toda su energía estará enfocada exclusivamente en el Bayern Munich, donde buscará seguir ampliando un palmarés que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de la historia del club. La institución alemana volverá a competir en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la UEFA Champions League, objetivos que continúan siendo una motivación suficiente para el experimentado capitán.
No obstante, el propio Neuer dejó entrever que el final de su carrera podría estar mucho más cerca de lo que muchos imaginan. Aunque evitó confirmar una fecha concreta para su despedida, sus declaraciones reflejaron que el próximo año podría marcar el cierre definitivo de una trayectoria que lleva más de dos décadas en la élite.
"No juego los partidos pensando: 'Este es mi último partido', independientemente de si puede ser mi última aparición en un estadio u otro. Pero ciertamente esta vez sí que parece que me voy a retirar", afirmó. Con esa frase, el arquero alimentó las especulaciones sobre un posible adiós al finalizar la temporada 2026/27.
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