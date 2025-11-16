Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs Banfield por el Torneo Clausura 2025.
La definición de la Zona A del Torneo Clausura tendrá un capítulo vibrante en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Banfield este domingo 16 de noviembre en el Estadio Alfredo Terrera, por la decimosexta y última fecha de la fase regular. El duelo es crucial: el Ferroviario necesita sumar para asegurar su lugar en los octavos de final, mientras que el Taladro está obligado a conseguir los tres puntos si quiere seguir con vida en el certamen.
Central Córdoba, el equipo de Omar De Felippe, llega a este compromiso en una posición ventajosa, ubicado tercero en el Grupo A con 23 puntos. El conjunto santiagueño buscará hacer valer su localía y una victoria confirmaría su pasaje a los playoffs. El Ferroviario atraviesa un buen momento, sustentado en una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, incluyendo el empate sin goles frente a Independiente Rivadavia en la jornada anterior.
En la otra vereda, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se juega el todo o nada. Actualmente en el noveno puesto del grupo con 20 puntos, el Taladro se encuentra a solo una unidad de la zona de clasificación. El equipo del Sur necesita imperiosamente la victoria para meterse entre los ocho mejores. Con 14 goles a favor en el torneo y un promedio de 0.93 goles por partido, Banfield no solo buscará el triunfo, sino también mejorar su registro ofensivo, intentando reponerse de la derrota sufrida ante Aldosivi en su último encuentro.
Probables formaciones del encuentro entre Central Córdoba y Banfield
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galvan, Braian Cufre; Matías Perello, Iván Gomez, Matías Vera, José Florentin; Leo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Gonzalo Ríos, Santiago Esquivel, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
