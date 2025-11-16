Central Córdoba empató con Banfield y se metió en los octavos de final en Santiago del Estero
El Ferroviario igualó 1-1 con el equipo del Sur, llegó a 24 puntos y se clasificó a octavos; el Taladro quedó eliminado por diferencia de gol con 21 unidades.
Central Córdoba selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura después de empatar 1-1 ante Banfield en un partido intenso disputado en el Madre de Ciudades. El encuentro tuvo emociones en ambos tiempos y definiciones claras para el futuro inmediato de los dos equipos.
La apertura del marcador llegó en la última jugada del primer tiempo, cuando Leonardo “Pupi” Heredia apareció en el área y definió para el 1-0 del local. El Ferroviario se fue al descanso con la ventaja y la tranquilidad de depender de sí mismo para avanzar de ronda.
Banfield salió decidido a buscar la igualdad en la segunda parte y encontró su premio a los 33 minutos del complemento, cuando Martín Río, de cabeza, puso el 1-1 que dejó el partido abierto hasta el final. Sin embargo, el empate no fue suficiente para el equipo de Pedro Troglio, que finalizó noveno con 21 unidades y quedó eliminado por diferencia de gol en una definición muy ajustada.
Heredia, en la última jugada del primer tiempo, abrió el marcador para el Ferroviario:
Martín Río, de cabeza a los 33 minutos del segundo tiempo, igualó el encuentro para el Taladro:
Con el punto obtenido, Central Córdoba alcanzó los 24 puntos, se ubicó en el cuarto puesto y aseguró su presencia en los octavos de final, cerrando la fase regular con un rendimiento sólido que lo mantiene en carrera en el torneo.
Central Córdoba vs. Banfield por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Central Córdoba vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 20:15
- Estadio: Alfredo Terrera de Santiago del Estero
- Árbitro: Andrés Merlos
- Transmisión: ESPN Premium
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario