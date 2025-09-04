En una noche llena de emociones y con un doblete de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por Eliminatorias

GANÓ LA ARGENTINA
Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
La “Albiceleste” se impuso 3-0 ante la "Vinotinto" en El Monumental, en un duelo que marcará la despedida del capitán de los encuentros oficiales en el país.
La Selección Argentina vivió este jueves una jornada cargada de emoción en lo que fue una goleada 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un encuentro que quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino.
El equipo de Lionel Scaloni llegaba con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro.
Sin embargo, la fiesta pudo ser completa, ya que un emocionado Messi se encargó de una anotar un doblete en su despedida oficial en el país. El restante lo hizo Lautaro Martínez.
En el conjunto nacional también se dio al primera titularidad de Franco Mastantuono, quien venía de sumar sus primeros minutos en la fecha pasada.
En cuanto a la visita, que pelea por un lugar en el Repechaje, la derrota no le cambió los planes hasta ahora, ya que Bolivia también cayó, por lo que sigue con sus chances intactas de cara a la fecha final de las Eliminatorias.
