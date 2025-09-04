MinutoUno

EN VIVOEliminatorias

En una noche llena de emociones y con un doblete de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por Eliminatorias

En una noche llena de emociones y con un doblete de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por Eliminatorias
MinutoUno
Deportes
Selección Argentina
Venezuela

La “Albiceleste” se impuso 3-0 ante la "Vinotinto" en El Monumental, en un duelo que marcará la despedida del capitán de los encuentros oficiales en el país.

Compartí en redes:

EN VIVO

La Selección Argentina vivió este jueves una jornada cargada de emoción en lo que fue una goleada 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un encuentro que quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino.

El equipo de Lionel Scaloni llegaba con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro.

Sin embargo, la fiesta pudo ser completa, ya que un emocionado Messi se encargó de una anotar un doblete en su despedida oficial en el país. El restante lo hizo Lautaro Martínez.

En el conjunto nacional también se dio al primera titularidad de Franco Mastantuono, quien venía de sumar sus primeros minutos en la fecha pasada.

En cuanto a la visita, que pelea por un lugar en el Repechaje, la derrota no le cambió los planes hasta ahora, ya que Bolivia también cayó, por lo que sigue con sus chances intactas de cara a la fecha final de las Eliminatorias.

Minuto a minuto de Argentina vs. Venezuela

Live Blog Post

GANÓ LA ARGENTINA

Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Live Blog Post

Gol de Messi

Gran jugada de la Argentina, asistencia de Thiago Almada y gol de Messi para el 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963777426494026120&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gol de la Argetina

El recién ingresado Lautaro Martínez, de cabeza, puso el 2-0 para la Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963777135207928197&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arranca el segundo tiempo: últimos 45 minutos de Messi en suelo argentino

El conjunto nacional le gana 1-0 a Venezuela con el tanto del capitán.

Live Blog Post

¡Golazo de Lionel Messi!

Gran jugada de Julián Álvarez y definición espectacular del 10 para abrir el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963759069027520865&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arrancó el partido y lo tuvo la Argentina

Entre Messi, Mastantuono y Julián Álvarez armaron una buena jugada que hizo lucir al arquero venezolano.

Live Blog Post

Lionel Messi, emocionado con el Himno

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963748176529121349&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Lionel Messi, emocionado en la entrada en calor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1963740759473132000&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Argentina vs. Venezuela: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Live Blog Post

Argentina vs. Venezuela: otros datos

  • Estadio: Mas Monumental.
  • Horario: 20:30.
  • Árbitro: Piero Maza (CHI).
  • VAR: Juan Lara (CHI).
  • TV: TyC Sports y Telefe.

Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Embed
Standings provided by Sofascore
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar