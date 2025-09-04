En una noche llena de emociones y con un doblete de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por Eliminatorias

La Selección Argentina vivió este jueves una jornada cargada de emoción en lo que fue una goleada 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un encuentro que quedará en la historia por ser el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta nacional en territorio argentino.