Golazo de Lionel Messi: la Selección Argentina abrió el marcador ante Venezuela

El capitán marcó a los 40 minutos tras una gran jugada colectiva. El rosarino llegó a 7 goles y lidera la tabla de artilleros de las Eliminatorias Sudamericanas.
La Selección Argentina abrió el marcador con un golazo de Lionel Messi en el primer tiempo de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras un pase de Leandro Paredes y la asistencia de Julián Álvarez, el rosarino definió con categoría para el 1-0. Con este tanto, el capitán de la Albiceleste suma siete conquistas y es el máximo artillero de la clasificación.
A los 40 minutos de la primera parte, la Scaloneta logró destrabar el partido gracias a una jugada que combinó precisión y talento. El futbolista de Boca filtró un pase clave para la Araña, quien controló dentro del área, amagó con tranquilidad y dejó solo a Messi frente al arco rival. El capitán argentino no dudó: llegó a la altura del punto del penal y definió de emboquillada, sellando el 1-0 con toda su categoría.
Lionel Messi, máximo artillero de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026
Con esta nueva conquista, Lionel Messi alcanzó los 7 goles en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. De esta manera, el delantero rosarino se posiciona como el máximo goleador de la clasificación, ratificando su vigencia y protagonismo en el equipo de Lionel Scaloni. El tanto no solo abrió el marcador, sino que además volvió a demostrar la conexión entre los referentes de la Selección, con Paredes en la generación, Julián Álvarez en la asistencia y Messi en la definición.
Cada vez que la Selección Argentina necesita destrabar un encuentro complicado, aparece Lionel Messi. Su aporte en estas Eliminatorias lo coloca nuevamente como figura destacada y referente absoluto, tanto en la tabla de goleadores como en el funcionamiento del equipo. La Albiceleste sigue firme y aunque ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo, sigue puliendo una idea e ilusiona cada vez más a los hinchas.
