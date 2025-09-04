Golazo de Lionel Messi: la Selección Argentina abrió el marcador ante Venezuela

Lionel Messi, máximo artillero de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Con esta nueva conquista, Lionel Messi alcanzó los 7 goles en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. De esta manera, el delantero rosarino se posiciona como el máximo goleador de la clasificación, ratificando su vigencia y protagonismo en el equipo de Lionel Scaloni. El tanto no solo abrió el marcador, sino que además volvió a demostrar la conexión entre los referentes de la Selección, con Paredes en la generación, Julián Álvarez en la asistencia y Messi en la definición.