La emoción de Lionel Messi en el Himno Nacional, en su despedida por Eliminatorias en suelo argentino

El Monumental, convertido en un mar de banderas y cánticos, vibró con la emoción del capitán, que cerraba un ciclo dorado con la selección, habiendo logrado el título de la Copa América 2021 y 2024, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima en 2022, además de haber clasificado a Argentina al Mundial 2026.

Mientras se escuchaba el Himno Nacional, se percibió la conexión de Messi con el público, quienes no dejaron de corear su nombre. Aunque el partido en sí era parte de la rutina de las Eliminatorias, ese instante previo dejó claro que este futbolista, que ya ha escrito su nombre con letras doradas en la historia del fútbol, tenía una despedida muy especial para su gente.