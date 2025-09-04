Lionel Messi no confirmó su presencia en el Mundial 2026: "Falta mucho..."

Sin embargo, y ante la repregunta de Sofi Martínez, Messi volvió a poner en duda su participación en la próxima Copa del Mundo. "Faltan nueve meses que es poco pero también es mucho. Vamos partido a partido", afirmó.

"A veces me siento bien, a veces no tan bien", sostuvo el capitán, que recordó que viene sufriendo algunas lesiones que hacen que se pierda partidos en Inter Miami.

En tanto, sobre su partido en el Monumental, el mejor jugador del mundo, indicó: “Siempre es una alegría jugar en Argentina con nuestra gente. Hace mucho tiempo que venimos disfrutando, siempre tuve cariño en Barcelona pero mi sueño era tenerlo en mi país con mi gente”.