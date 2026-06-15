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🔴EN VIVO | Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

Mundial 2026 | Bélgica con De Bruyne enfrenta a la Egipto de Salah: goles en vivo

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Seguí el minuto a minuto del debut de Bélgica frente a Egipto por el Mundial 2026. Las probables formaciones y todos los detalles del partido en Seattle.

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Las selecciones de Bélgica y Egipto se enfrentan esta tarde en el Seattle Stadium, en un atrapante duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán conseguir una victoria fundamental para arrancar con el pie derecho en la Copa de la FIFA.

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El camino de Bélgica y Egipto

  • Horario y televisación: El esperado encuentro se disputa desde las 16:00 horas en la ciudad de Seattle y podrá seguirse en vivo y en directo a través de la pantalla de TyC Sports.
  • El juez del debut: El brasileño Ramón Abatti será el árbitro principal del partido, acompañado por su compatriota Rodolpho Toski Marques en el VAR.
  • El presente europeo: Bélgica llega a este compromiso como cabeza de serie y ostentando un invicto de 13 partidos. En su última presentación, logró una aplastante goleada por 5-0 ante Túnez.
  • La ilusión africana: Los Faraones de Egipto, de gran imagen en sus últimos amistosos ante España y Brasil, buscarán dar el golpe en una zona compleja que también comparten con Nueva Zelanda e Irán.
  • El once de Rudi García: El conjunto belga formaría con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku y Leandro Trossard.
  • La formación de Hossam Hassan: El equipo africano saldría con Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Marwan Ateya; Mohamad Lasheen; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush.

Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

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