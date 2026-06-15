🔴EN VIVO | Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026: goles minuto a minuto

Formaciones de Bélgica vs. Egipto
EN VIVOGrupo G
Seguí el minuto a minuto del debut de Bélgica frente a Egipto por el Mundial 2026. Las probables formaciones y todos los detalles del partido en Seattle.
Las selecciones de Bélgica y Egipto se enfrentan esta tarde en el Seattle Stadium, en un atrapante duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán conseguir una victoria fundamental para arrancar con el pie derecho en la Copa de la FIFA.
Te puede interesar
Dejá tu comentario