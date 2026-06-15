Mundial 2026: Vozinha, figura de Cabo Verde frente a España, se fue llorando
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, fue el gran héroe frente a España en el Mundial 2026. Al finalizar el partido, no pudo contener las lágrimas de emoción.
El arquero caboverdiano Vozinha no pudo contener las lágrimas al finalizar el histórico encuentro ante la selección de España en el Mundial 2026. Con una actuación superlativa, se convirtió en el héroe indiscutido de su país al lograr un histórico empate sin goles en su debut mundialista. Su esfuerzo lo consagró y emocionó a todos los presentes.
IMPORTANTE: Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde figura contra España en el Mundial 2026
El llanto de un héroe tras su hazaña
Al escuchar el pitazo final, la emoción desbordó al guardameta de 40 años, quien terminó el partido llorando sobre el césped. Mientras sus compañeros se acercaban a abrazarlo y felicitarlo por su desempeño, Vozinha no pudo evitar conmoverse. Fue, sin dudas, el mejor partido de toda su extensa carrera deportiva.
La hazaña de mantener su portería a cero ante la actual campeona de Europa no es un detalle menor. Con siete paradas clave durante el encuentro, el jugador logró frustrar a grandes figuras del fútbol español, amargando el debut del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
Un jugador con una cotización sorpresiva
Más allá de su legendaria actuación, lo que más ha llamado la atención de los aficionados es su actual valor de mercado. A pesar de haber jugado en la segunda división portuguesa con el club Chaves durante esta temporada, el arquero tiene un valor de mercado que asciende a tan solo 50.000 euros.
Con su contrato a punto de finalizar el próximo 30 de junio, y en las puertas de lo que podría ser el retiro, Vozinha demostró que aún tiene mucho para dar. Ahora, su próximo gran objetivo será repetir esta mítica actuación frente a Arabia Saudí y Uruguay, para intentar continuar haciendo historia en la fase de grupos de este emocionante Mundial 2026.
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