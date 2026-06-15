Mundial 2026: Vozinha, figura de Cabo Verde frente a España, se fue llorando

Un jugador con una cotización sorpresiva

Más allá de su legendaria actuación, lo que más ha llamado la atención de los aficionados es su actual valor de mercado. A pesar de haber jugado en la segunda división portuguesa con el club Chaves durante esta temporada, el arquero tiene un valor de mercado que asciende a tan solo 50.000 euros.

Con su contrato a punto de finalizar el próximo 30 de junio, y en las puertas de lo que podría ser el retiro, Vozinha demostró que aún tiene mucho para dar. Ahora, su próximo gran objetivo será repetir esta mítica actuación frente a Arabia Saudí y Uruguay, para intentar continuar haciendo historia en la fase de grupos de este emocionante Mundial 2026.