EN VIVO ⚽ Colombia venció a RD Congo y se metió en dieciseisavos del Mundial 2026

Datos del partido
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La Selección Colombia venció 1-0 a República Democrática del Congo con un gol sobre el final y aseguró su pase a la siguiente ronda del certamen.
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La Selección Colombia cerró la segunda fecha de la fase de grupos con un triunfo frente a la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara. En un encuentro reñido, los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieron la victoria por la mínima diferencia, lo que les permitió clasificar de forma anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La definición del partido: A los 76 minutos, Daniel Muñoz aprovechó un balón suelto en el área y con un remate al palo izquierdo dejó sin reacción al portero congoleño Lionel M’Pasi, marcando el 1-0 definitivo.
Protagonismo en el arco: Antes del gol salvador, el arquero de RD Congo, Lionel M’Pasi, se había convertido en la gran figura del encuentro con una serie de atajadas providenciales frente a los ataques colombianos.
Cambios claves: El entrenador Néstor Lorenzo buscó darle mayor movilidad al equipo en el complemento con el ingreso de Juan Fernando Quintero por James Rodríguez, buscando más profundidad y opciones de ataque.
Liderato asegurado: Gracias a este trabajado triunfo, la Tricolor se trepó a la cima del Grupo K y se aseguró un lugar en los mejores 32 equipos del torneo.
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