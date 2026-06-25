EN VIVO ⚽ Costa de Marfil vs. Curazao: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026

¡GOL DE COSTA DE MARFIL!
Doblete de Pepé que pone el 2-0 ante Curazao a los 18 minutos del segundo tiempo.
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Costa de Marfil y Curazao se juegan la clasificación a los dieciseisavos de final en Philadelphia. Seguí el minuto a minuto del Grupo E en vivo.
La tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026 presenta un duelo apasionante en el Philadelphia Stadium. Tanto Costa de Marfil como Curazao llegan con la necesidad imperiosa de obtener una victoria para asegurar su lugar en la siguiente ronda del certamen, en un partido donde no hay margen para el error.
Horario y TV: El partido se juega este jueves a las 17:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo a través de la señal de DSports.
La ilusión africana: El conjunto dirigido por Emerse Faé cuenta con 3 puntos tras su victoria ante Ecuador y su caída frente a Alemania. Un triunfo les garantiza el pase a los dieciseisavos de final.
El debut histórico: Curazao, que disputa su primera Copa del Mundo tras la ampliación del torneo, buscará cerrar su participación con una hazaña histórica tras haber rescatado un valioso empate frente a los ecuatorianos.
Formación marfileña: Yahia Fofana; Singo, Ousmane Diomande, N'Dicka, Ghislain Konan; Sangaré, Kessié, Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande, Adingra.
Alineación de Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré.
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