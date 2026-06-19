Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones y clasificados a 16vos de final

Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026

Clasificados hasta ahora:

México Estados Unidos

Cuadro de 16vos de final del Mundial 2026

2° Grupo A vs. 2° Grupo B — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

— Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).

— Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough). 1° Grupo F vs. 2° Grupo C — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).

— Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey). 1° Grupo C vs. 2° Grupo F — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).

— Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston). 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).

— Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford). 2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).

— Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington). México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).

— Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México). 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

— Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).

— Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara). 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).

— Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle). 2° Grupo K vs. 2° Grupo L — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).

— Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto). 1° Grupo H vs. 2° Grupo J — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).

— Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles). 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).

— Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver). 1° Grupo J vs. 2° Grupo H — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).

— Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami). 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).

— Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City). 2° Grupo D vs. 2° Grupo G — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).

Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026

Con la primera fecha de la fase de grupos en marcha, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.

A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales: