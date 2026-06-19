Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones y clasificados a 16vos de final
Mientras se disputa la segunda jornada, el Mundial 2026 comienza a tener sus primeros clasificados a la segunda etapa.
El Mundial 2026 de las 48 selecciones avanza a paso firme y, mientras se disputa la segunda de las tres fechas de la fase de grupos, las tablas de posiciones comienzan a reflejar las primeras realidades, de cara al primero de los objetivos: el pase a los 16vos de final.
En este sentido fue justamente uno de los locales, México, el primero que logró abrochar el pasaje a la próxima ronda asegurando incluso el primer puesto de su zona. Este viernes, en tanto, fue el turno del otro anfitrión: Estados Unidos.
Es una Copa del Mundo de contrastes: equipos que se pusieron el overol de candidatos desde el día uno y otros que ya conviven con la prematura frustración de no haber estado a la altura de las expectativas.
Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026
Clasificados hasta ahora:
- México
- Estados Unidos
Cuadro de 16vos de final del Mundial 2026
- 2° Grupo A vs. 2° Grupo B — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
- 1° Grupo F vs. 2° Grupo C — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
- 1° Grupo C vs. 2° Grupo F — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
- 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
- 2° Grupo E vs. 2° Grupo I — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
- México (1° Grupo A) vs. 3° Grupo C/E/F/H/I — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
- 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
- 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).
- 2° Grupo K vs. 2° Grupo L — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).
- 1° Grupo H vs. 2° Grupo J — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).
- 1° Grupo J vs. 2° Grupo H — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
- 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
- 2° Grupo D vs. 2° Grupo G — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).
Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026
Con la primera fecha de la fase de grupos en marcha, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.
A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales:
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