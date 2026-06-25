¿Del "Pacto de Gijón" a la "Enmienda de Kansas City"? Austria y Argelia, 44 años después

La indignación fue tan grande que la FIFA decidió modificar el reglamento y establecer que los últimos partidos de cada grupo se disputaran en simultáneo para evitar situaciones similares.

Sin embargo, el fútbol siempre encuentra nuevos caminos.

pacto de gijon

¿La enmienda de Kansas City?

Austria llega al partido de Kansas City con una ventaja importante: la diferencia de gol. Un empate le alcanza para avanzar a los 16avos de final. Argelia, en cambio, hoy parece obligada a ganar. Su presente indica que necesita los tres puntos para asegurar la clasificación. Pero eso podría cambiar por completo antes del inicio del encuentro.

Entre jueves y sábado se completarán otros grupos, se ordenará la tabla de terceros y comenzarán a aparecer las certezas matemáticas del torneo. Argelia, antes de salir al campo de juego, podría saber que un empate también le alcanza para seguir en carrera.

Y allí aparece la gran ironía.

La selección que hace 44 años quedó eliminada por un resultado conveniente para Austria podría terminar beneficiándose de otro resultado conveniente para ambos.

No se trataría de un pacto. Tampoco de una negociación ni de un acuerdo tácito. De hecho, es probable que Argelia prepare el partido durante toda la semana pensando en la obligación de ganar.

Pero el fútbol funciona muchas veces a partir de los incentivos.

Si el sábado por la noche ambos equipos saben que el empate los clasifica, el escenario cambiará inevitablemente. Cada avance tendrá más riesgo. Cada error podrá significar la eliminación. Y cada minuto que pase con igualdad en el marcador aumentará la conveniencia del resultado.

Por supuesto, Kansas City no será Gijón.

En 1982, Alemania y Austria llegaron al partido sabiendo exactamente qué resultado clasificaba a ambas selecciones. Si este sábado Austria y Argelia descubren que el empate también las beneficia, el escenario se parecerá más de lo que muchos imaginaban hace apenas unos días.

Por eso quizás la palabra adecuada no sea "pacto".

Tal vez sea "enmienda".

No porque Austria tenga una deuda pendiente con Argelia ni porque el fútbol busque reparar deliberadamente una injusticia de hace 44 años. Pero la historia, a veces, encuentra formas inesperadas de volver sobre sí misma.

La selección que fue la gran víctima del Pacto de Gijón podría encontrarse, cuatro décadas después, ante un resultado que también la favorezca junto a Austria.

Y si eso ocurre, Kansas City quedará inevitablemente unida a Gijón.

No por una nueva polémica.

Sino por una de las ironías más extraordinarias que puede ofrecer una Copa del Mundo: que el mismo país que hace 44 años quedó asociado a la eliminación de Argelia termine, involuntariamente, acompañándola hacia la siguiente ronda.