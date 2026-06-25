¿Del "Pacto de Gijón" a la "Enmienda de Kansas City"? Austria y Argelia, 44 años después
En 1982, Austria fue protagonista del Pacto de Gijón que eliminó a Argelia. Este sábado, un empate entre ambas podría volver a unirlas en el Mundial 2026.
La Copa del Mundo tiene una particularidad que pocos torneos deportivos poseen: nunca olvida del todo. Algunos partidos permanecen archivados durante décadas hasta que una situación inesperada los devuelve al centro de la escena. Y eso es exactamente lo que podría ocurrir este sábado en Kansas City.
Austria y Argelia volverán a cruzarse en un Mundial 44 años después de uno de los episodios más controvertidos de la historia del fútbol. No se trata de una revancha tradicional ni de una cuenta pendiente deportiva. La historia es bastante más extraña.
Para comprenderla hay que retroceder hasta el 25 de junio de 1982, cuando Alemania Occidental derrotó 1-0 a Austria en la ciudad española de Gijón. Aquel resultado clasificó a ambas selecciones y eliminó a Argelia, que ya había terminado su participación en el grupo.
Alemania anotó a los diez minutos y el partido prácticamente se detuvo. Los dos equipos parecieron conformarse con el marcador. El público silbó durante gran parte del encuentro y la prensa internacional bautizó el episodio como el "Pacto de Gijón", una expresión que todavía hoy sobrevive como sinónimo de especulación deportiva.
Argelia fue la gran perjudicada. La selección africana había sorprendido al mundo derrotando a Alemania Occidental en su debut y consiguió dos victorias en el torneo, pero terminó eliminada por una combinación de resultados que generó una enorme polémica.
La indignación fue tan grande que la FIFA decidió modificar el reglamento y establecer que los últimos partidos de cada grupo se disputaran en simultáneo para evitar situaciones similares.
Sin embargo, el fútbol siempre encuentra nuevos caminos.
¿La enmienda de Kansas City?
Austria llega al partido de Kansas City con una ventaja importante: la diferencia de gol. Un empate le alcanza para avanzar a los 16avos de final. Argelia, en cambio, hoy parece obligada a ganar. Su presente indica que necesita los tres puntos para asegurar la clasificación. Pero eso podría cambiar por completo antes del inicio del encuentro.
Entre jueves y sábado se completarán otros grupos, se ordenará la tabla de terceros y comenzarán a aparecer las certezas matemáticas del torneo. Argelia, antes de salir al campo de juego, podría saber que un empate también le alcanza para seguir en carrera.
Y allí aparece la gran ironía.
La selección que hace 44 años quedó eliminada por un resultado conveniente para Austria podría terminar beneficiándose de otro resultado conveniente para ambos.
No se trataría de un pacto. Tampoco de una negociación ni de un acuerdo tácito. De hecho, es probable que Argelia prepare el partido durante toda la semana pensando en la obligación de ganar.
Pero el fútbol funciona muchas veces a partir de los incentivos.
Si el sábado por la noche ambos equipos saben que el empate los clasifica, el escenario cambiará inevitablemente. Cada avance tendrá más riesgo. Cada error podrá significar la eliminación. Y cada minuto que pase con igualdad en el marcador aumentará la conveniencia del resultado.
Por supuesto, Kansas City no será Gijón.
En 1982, Alemania y Austria llegaron al partido sabiendo exactamente qué resultado clasificaba a ambas selecciones. Si este sábado Austria y Argelia descubren que el empate también las beneficia, el escenario se parecerá más de lo que muchos imaginaban hace apenas unos días.
Por eso quizás la palabra adecuada no sea "pacto".
Tal vez sea "enmienda".
No porque Austria tenga una deuda pendiente con Argelia ni porque el fútbol busque reparar deliberadamente una injusticia de hace 44 años. Pero la historia, a veces, encuentra formas inesperadas de volver sobre sí misma.
La selección que fue la gran víctima del Pacto de Gijón podría encontrarse, cuatro décadas después, ante un resultado que también la favorezca junto a Austria.
Y si eso ocurre, Kansas City quedará inevitablemente unida a Gijón.
No por una nueva polémica.
Sino por una de las ironías más extraordinarias que puede ofrecer una Copa del Mundo: que el mismo país que hace 44 años quedó asociado a la eliminación de Argelia termine, involuntariamente, acompañándola hacia la siguiente ronda.
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