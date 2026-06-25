EN VIVO ⚽ Ecuador vs. Alemania: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026

En un duelo que paraliza al continente sudamericano, Ecuador sale a la cancha en el MetLife Stadium con la misión de lograr una hazaña frente a Alemania. El equipo de Sebastián Beccacece está obligado a sumar de a tres ante uno de los grandes candidatos para mantener viva su ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.