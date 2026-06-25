EN VIVOCopa del Mundo
EN VIVO ⚽ Ecuador vs. Alemania: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026
La selección de Ecuador se juega una parada brava ante Alemania en Nueva York. Seguí los goles, el resultado minuto a minuto y qué necesita.
En un duelo que paraliza al continente sudamericano, Ecuador sale a la cancha en el MetLife Stadium con la misión de lograr una hazaña frente a Alemania. El equipo de Sebastián Beccacece está obligado a sumar de a tres ante uno de los grandes candidatos para mantener viva su ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Ecuador vs. Alemania: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026
Todo lo que tenés que saber del Ecuador - Alemania
-
Horario y TV: El encuentro decisivo comienza a las 17:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports y Telefe.
El escenario para la Tricolor: Ecuador suma apenas un punto y necesita vencer a los bávaros, esperando además que Costa de Marfil no triunfe en su partido ante Curazao para alcanzar el segundo puesto del Grupo E.
El poder alemán: El elenco dirigido por Julian Nagelsmann llega con puntaje ideal tras una histórica goleada ante Curazao y una victoria clave frente a los marfileños, confirmando su chapa de favorito.
Dejá tu comentario