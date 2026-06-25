La polémica del Alemania-Ecuador: el gol de Sané que desató la bronca en el Mundial 2026

La jugada que reclamó todo Ecuador en el gol de Alemania

La polémica quedó instalada por la acción de Pavlovic sobre Vite. Desde el banco y dentro de la cancha, en Ecuador entendieron que la pierna del mediocampista alemán fue demasiado alta y que el contacto ameritaba sanción. Sin embargo, Tori Penso consideró válida la jugada y el gol fue convalidado. Más allá del enojo por esa decisión, Ecuador logró reaccionar rápido y encontró el empate apenas siete minutos después, cuando Nilson Angulo marcó el 1-1 para devolverle algo de calma al equipo sudamericano.