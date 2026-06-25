La polémica del Alemania-Ecuador: el gol de Sané que desató la bronca en el Mundial 2026
Alemania abrió el marcador ante Ecuador con un gol de Leroy Sané, pero la Tri reclamó una infracción previa de Pavlovi sobre Pedro Vite.
Alemania y Ecuador protagonizaron un arranque caliente en el cierre del Grupo E del Mundial 2026. El seleccionado europeo se puso en ventaja apenas comenzado el encuentro, pero el gol generó una fuerte controversia por una acción previa que despertó la bronca de todo el conjunto sudamericano.
La jugada se produjo cuando el reloj marcaba poco más de un minuto de juego. Tras un lateral cerca del área ecuatoriana, Aleksandar Pavlovic intentó controlar la pelota y levantó su pierna derecha a una altura que provocó el reclamo inmediato de los futbolistas de la Tri. En la acción, Pedro Vite terminó en el piso y acusó un golpe, mientras el juego siguió sin que la jueza estadounidense Tori Penso cobrara infracción.
La continuidad de la jugada terminó siendo letal para Ecuador. La pelota le quedó a Florian Wirtz, que asistió a Leroy Sané para que definiera y marcara el 1-0 para Alemania en el arranque del partido. La reacción del equipo de Sebastián Beccacece fue inmediata: varios jugadores rodearon a la árbitra para pedir la anulación del tanto y reclamar una falta previa por juego peligroso.
La jugada que reclamó todo Ecuador en el gol de Alemania
La polémica quedó instalada por la acción de Pavlovic sobre Vite. Desde el banco y dentro de la cancha, en Ecuador entendieron que la pierna del mediocampista alemán fue demasiado alta y que el contacto ameritaba sanción. Sin embargo, Tori Penso consideró válida la jugada y el gol fue convalidado. Más allá del enojo por esa decisión, Ecuador logró reaccionar rápido y encontró el empate apenas siete minutos después, cuando Nilson Angulo marcó el 1-1 para devolverle algo de calma al equipo sudamericano.
El duelo era clave para las aspiraciones de la Tri, que llegaba a la última fecha con la ilusión de meterse en los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Por eso, la jugada generó todavía más bronca en un partido que se vivía con tensión máxima desde el primer minuto.
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