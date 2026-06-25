Medios franceses ven un camino "accesible" para la Selección Argentina hacia la final del Mundial 2026

En la misma línea se expresó L’Equipe, que también consideró que, sobre el papel, Argentina tiene una buena oportunidad para volver a instalarse en las instancias decisivas del torneo. Incluso contempló el escenario de un cruce ante Uruguay en 16avos y remarcó que la Albiceleste llega con ventaja en los antecedentes recientes entre ambos seleccionados.

Los posibles rivales de Argentina en 16avos del Mundial 2026

Más allá de las especulaciones, la realidad es que la Selección todavía no conoce a su próximo rival. Todo se resolverá con la última fecha del Grupo H, que tendrá los cruces Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Las combinaciones posibles hoy marcan que Argentina podría enfrentar a cualquiera de esos cuatro seleccionados. Si bien algunos escenarios parecen más probables que otros, no se descarta ni siquiera un cruce de alto voltaje ante España, que en la previa aparece como uno de los rivales más duros que podría tocarle al campeón del mundo.

En Francia, además, remarcaron otro punto que juega a favor de Scaloni: la posibilidad de administrar cargas y rotar futbolistas en el partido ante Jordania, ya sin la presión de jugarse la clasificación. Ese descanso podría ser una ventaja para llegar con el plantel más fresco al arranque de la fase eliminatoria.

Por ahora, todo sigue en terreno de hipótesis. Lo concreto es que Argentina ya está en los 16avos de final, jugará en Miami y espera por un rival que terminará de definir si ese camino que desde Francia ven “despejado” realmente empieza a tomar forma.