Medios franceses ven un camino "accesible" para la Selección Argentina hacia la final del Mundial 2026
RMC y L’Equipe analizaron el cuadro del Mundial 2026 y señalaron que la Selección argentina tendría un recorrido favorable rumbo a la final.
La Selección Argentina ya se aseguró el primer puesto del Grupo J y, a la espera de conocer a su rival en los 16avos de final, su recorrido en el cuadro del Mundial 2026 empezó a ser tema de análisis fuera del país. En Francia, dos medios de peso como RMC y L’Equipe pusieron el foco en el posible camino del equipo de Lionel Scaloni y coincidieron en una lectura: la Albiceleste tendría una llave “accesible” para llegar lejos en la Copa del Mundo.
La Albiceleste jugará su cruce de 16avos el viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El rival todavía no está definido y saldrá del Grupo H, donde siguen con chances España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Qué dijeron en Francia sobre el cuadro de Argentina
El primero en instalar el tema fue RMC, que calificó como “muy asequible” el cuadro que podría tener por delante la Selección. Según el análisis del medio francés, el primer gran examen ante un rival del máximo nivel recién podría aparecer en semifinales, dependiendo de cómo se acomoden los cruces y de qué selecciones avancen en las distintas llaves.
En ese escenario hipotético, el rival de 16avos podría ser un equipo como Cabo Verde, mientras que en octavos asoman posibles cruces frente a Australia o Irán. Más adelante, en cuartos, aparecen selecciones como Argelia, Croacia, Colombia o Suiza, aunque por ahora todo sigue atado a resultados que todavía no se dieron.
En la misma línea se expresó L’Equipe, que también consideró que, sobre el papel, Argentina tiene una buena oportunidad para volver a instalarse en las instancias decisivas del torneo. Incluso contempló el escenario de un cruce ante Uruguay en 16avos y remarcó que la Albiceleste llega con ventaja en los antecedentes recientes entre ambos seleccionados.
Los posibles rivales de Argentina en 16avos del Mundial 2026
Más allá de las especulaciones, la realidad es que la Selección todavía no conoce a su próximo rival. Todo se resolverá con la última fecha del Grupo H, que tendrá los cruces Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Las combinaciones posibles hoy marcan que Argentina podría enfrentar a cualquiera de esos cuatro seleccionados. Si bien algunos escenarios parecen más probables que otros, no se descarta ni siquiera un cruce de alto voltaje ante España, que en la previa aparece como uno de los rivales más duros que podría tocarle al campeón del mundo.
En Francia, además, remarcaron otro punto que juega a favor de Scaloni: la posibilidad de administrar cargas y rotar futbolistas en el partido ante Jordania, ya sin la presión de jugarse la clasificación. Ese descanso podría ser una ventaja para llegar con el plantel más fresco al arranque de la fase eliminatoria.
Por ahora, todo sigue en terreno de hipótesis. Lo concreto es que Argentina ya está en los 16avos de final, jugará en Miami y espera por un rival que terminará de definir si ese camino que desde Francia ven “despejado” realmente empieza a tomar forma.
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