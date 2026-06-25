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EN VIVO Estados Unidos vs. Turquía: seguí el cierre del Grupo D en el Mundial 2026
El seleccionado estadounidense, ya clasificado, busca cerrar su fase de grupos con puntaje perfecto ante una necesitada Turquía en Los Ángeles.
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La actividad del Mundial 2026 continúa este jueves con el cierre del Grupo D. En el estadio de Los Ángeles, el equipo local, Estados Unidos, se mide ante Turquía en un choque que promete intensidad, con los dueños de casa buscando consolidar su liderato tras un inicio histórico en el certamen.
Todo lo que tenés que saber del Estados Unidos - Turquía
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Horario y TV: El partido arranca a las 23:00 (hora de Argentina) y contará con la transmisión en vivo de DSports y TyC Sports.
El momento de la Selección: Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino llegan con una confianza inmejorable. Tras vencer a Paraguay (4-1) y Australia (2-0), el "USMNT" ya aseguró su boleto a la siguiente ronda y ahora va por el puntaje perfecto para ratificar su chapa de candidato.
El presente turco: Turquía atraviesa una situación crítica tras caer en sus dos primeras presentaciones frente a Australia y Paraguay. El conjunto europeo busca despedirse de la competencia con un triunfo que maquille su paso por esta Copa del Mundo.
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