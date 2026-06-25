Sebastián Beccacece citó a Indio Solari tras la histórica clasificación de Ecuador: "El rock me dio fuerzas"
En una conferencia de prensa a flor de piel, el DT argentino recurrió a las estrofas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y le dedicó el logro a su padre.
Ecuador acaba de firmar una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística en este Mundial 2026. El seleccionado dirigido por el argentino Sebastián Beccacece derrotó por 2 a 1 a la siempre poderosa Alemania, sellando un boleto directo a los 16avos de final de la cita máxima, y tras el hito, el DT citó a Indio Solari.
Consumada la hazaña en el campo de juego, el búnker ecuatoriano se transformó en un estallido de felicidad, y el propio Beccacece conmovió a todos en la conferencia de prensa. Con las pulsaciones a mil, reveló el particular combustible cultural que utilizó para blindarse de la presión en las horas previas al partido: las letras del rock nacional argentino y, puntualmente, la lírica del fallecido Indio Solari
Fiel a su estilo pasional y enérgico, Beccacece no ocultó su veta melómana y explicó cómo la música de su tierra natal se convirtió en su principal aliada de cara al cruce con los alemanes.
“El rock nacional me dio mucha fuerza estos días, porque tiene frases muy potentes. Cualquier artista. Y en 'Un Ángel para tu Soledad'... siempre dice 'no escucha lo que oye, va para adelante, se prende fuego y siente'. Y va de eso la vida”, reflexionó el técnico, citando la icónica obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para resumir el espíritu de entrega y resistencia de sus futbolistas en la cancha.
Inmediatamente después, el entrenador dejó de lado los micrófonos informativos para conectar con su lado más humano y familiar, quebrando la voz al recordar la ausencia de su padre en un día tan trascendental. "La vida te regala estos momentos para compartir con tus hijas, su señora, tu mamá, tus hermanos, tus amigos... Falta el viejo, estará gritando arriba", expresó.
Sebastián Beccacece: de la "energía de combate" y al brindis del pueblo ecuatoriano
Con el pasaje a la siguiente ronda asegurado, el exdirector técnico de Defensa y Justicia e Independiente se tomó un momento para imaginar los festejos a miles de kilómetros de distancia y reiteró su devoción por la mística del rock de nuestro país.
"Me imagino al pueblo ecuatoriano, celebrando y abrazándose, tomándose unas buenas cervezas, y celebrando una victoria histórica”, destacó el argentino, y concluyó: “Muy agradecido a la cultura del rock, porque esa energía de combate que se genera ahí, a mí me da mucha fuerza”.
Ecuador avanza a paso firme y con la ilusión intacta en este Mundial 2026. De la mano de un Beccacece auténtico, el equipo sudamericano ya demostró que no se achica ante los gigantes europeos y que, para ir hacia adelante y quemar las naves, tiene la banda de sonido ideal.
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