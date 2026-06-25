Sebastián Beccacece citó a Indio Solari tras la histórica clasificación de Ecuador: "El rock me dio fuerzas"

Inmediatamente después, el entrenador dejó de lado los micrófonos informativos para conectar con su lado más humano y familiar, quebrando la voz al recordar la ausencia de su padre en un día tan trascendental. "La vida te regala estos momentos para compartir con tus hijas, su señora, tu mamá, tus hermanos, tus amigos... Falta el viejo, estará gritando arriba", expresó.

Sebastián Beccacece: de la "energía de combate" y al brindis del pueblo ecuatoriano

Con el pasaje a la siguiente ronda asegurado, el exdirector técnico de Defensa y Justicia e Independiente se tomó un momento para imaginar los festejos a miles de kilómetros de distancia y reiteró su devoción por la mística del rock de nuestro país.

"Me imagino al pueblo ecuatoriano, celebrando y abrazándose, tomándose unas buenas cervezas, y celebrando una victoria histórica”, destacó el argentino, y concluyó: “Muy agradecido a la cultura del rock, porque esa energía de combate que se genera ahí, a mí me da mucha fuerza”.

Ecuador avanza a paso firme y con la ilusión intacta en este Mundial 2026. De la mano de un Beccacece auténtico, el equipo sudamericano ya demostró que no se achica ante los gigantes europeos y que, para ir hacia adelante y quemar las naves, tiene la banda de sonido ideal.