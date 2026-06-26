"¿Todo light?": el divertido video del Dibu Martínez en el asado de la Selección antes de enfrentar a Jordania

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2070339259760824826&partner=&hide_thread=false VIDEO Emiliano "Dibu" Martínez muestra el asado de la Selección Argentina y al CM de @minutounocom le dio hambre pic.twitter.com/gtGoaPIFPF — minutouno (@minutounocom) June 26, 2026

La complicidad de Dibu Martínez con el "Nutri" de la Selección Argentina

El momento más desopilante del video ocurrió cuando Martínez divisó al especialista en alimentación del plantel y decidió ponerlo en aprietos frente a los millones de seguidores que seguían la transmisión.

“Acá el nutri, ¿qué dice? ¿Para la nutrición esto está bien?”, dice irónico el arquero. El nutricionista (con una sonrisa nerviosa y entre las risas de los presentes), sentenció: “Mañana hay control... Pero todo bien, todo bien”.

El video no tardó en volverse viral y reflejó, una vez más, el clima de absoluta distensión, alegría y armonía que se respira puertas adentro de la Scaloneta. Con la clasificación en el bolsillo y los objetivos claros, los campeones del mundo recargan energías de la manera que más les gusta: compartiendo la mesa, compartiendo un asado y listos para salir a la cancha.