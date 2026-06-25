"De tal palo, otra astilla", el podcast que revela el rol del papá de Neymar en su carrera: escuchá el capítulo
En pleno auge mundialista, un revelador documental, colaboración entre Movistar+ y C5N, bucea en los orígenes del crack y la influencia de Neymar da Silva Santos.
Más allá del gran rendimiento colectivo y del firme paso hacia los 16avos de final tras golear 3 a 0 a Escocia en Miami, la gran noticia para Brasil fue el regreso a las canchas de Neymar Jr., quien volvió a sumar valiosos minutos de fútbol y a encender la ilusión de los fanáticos brasileños de cara a la fase eliminatoria.
Con el nombre del crack paulista multiplicándose en los portales de todo el planeta, el momento se presenta como la oportunidad ideal para adentrarse en la intimidad de su historia y comprender el complejo entramado familiar que lo llevó a la cima. Para eso, la clave está en "De tal palo, otra astilla", un revelador formato documental en formato podcast, disponible en Spotify, que analiza cómo las vivencias junto a sus progenitores moldearon las carreras de los grandes futbolistas contemporáneos.
Creado por Alfredo Serrano Mancilla, este proyecto documental de investigación —realizado en una colaboración internacional entre Movistar+ y C5N— dedica de forma estratégica su Capítulo 1 a desarmar la intensa relación entre Neymar y su padre, Neymar da Silva Santos.
Neymar da Silva Santos: el origen de la estrella
El episodio explora en detalle el trasfondo de una de las figuras más influyentes, cuestionadas y determinantes del negocio del fútbol moderno:
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Los orígenes: El pasado del padre como futbolista humilde en los torneos regionales de Brasil y cómo esas frustraciones y aprendizajes marcaron el destino de su hijo.
La influencia total: El rol de tutor, representante y protector absoluto de los intereses de "Juninho" desde sus primeros pasos en las inferiores del Santos hasta los mega pases europeos.
La mirada experta: El análisis de especialistas del ámbito deportivo y psicológico sobre un vínculo simbiótico que combinó el amor filial con la gestión de una multinacional deportiva.
"Vamos a explicar en detalle la influencia del padre... ¿Cuáles son los orígenes del padre? ¿Cómo fue la influencia del padre sobre su hijo? ¿Qué dicen los expertos sobre esta relación? Y mucho más", anticipa la sinopsis oficial del primer envío de la serie.
Mientras Neymar busca su redención definitiva en el verde césped de los Estados Unidos persiguiendo la sexta estrella para su país, los amantes de las biografías deportivas encuentran en "De tal palo, otra astilla" una radiografía sonora imprescindible para entender que, detrás de cada gambeta del crack en este Mundial, late la historia de un padre que diseñó su camino al estrellato desde el primer día.
Escuchá "De tal palo otra astilla" - Capítulo 1: El padre de Neymar
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