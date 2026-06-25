"De tal palo, otra astilla", el podcast que revela el rol del papá de Neymar en su carrera: escuchá el capítulo

Neymar da Silva Santos: el origen de la estrella

El episodio explora en detalle el trasfondo de una de las figuras más influyentes, cuestionadas y determinantes del negocio del fútbol moderno:

Los orígenes: El pasado del padre como futbolista humilde en los torneos regionales de Brasil y cómo esas frustraciones y aprendizajes marcaron el destino de su hijo.

La influencia total: El rol de tutor, representante y protector absoluto de los intereses de "Juninho" desde sus primeros pasos en las inferiores del Santos hasta los mega pases europeos.

La mirada experta: El análisis de especialistas del ámbito deportivo y psicológico sobre un vínculo simbiótico que combinó el amor filial con la gestión de una multinacional deportiva.

"Vamos a explicar en detalle la influencia del padre... ¿Cuáles son los orígenes del padre? ¿Cómo fue la influencia del padre sobre su hijo? ¿Qué dicen los expertos sobre esta relación? Y mucho más", anticipa la sinopsis oficial del primer envío de la serie.

Mientras Neymar busca su redención definitiva en el verde césped de los Estados Unidos persiguiendo la sexta estrella para su país, los amantes de las biografías deportivas encuentran en "De tal palo, otra astilla" una radiografía sonora imprescindible para entender que, detrás de cada gambeta del crack en este Mundial, late la historia de un padre que diseñó su camino al estrellato desde el primer día.

Escuchá "De tal palo otra astilla" - Capítulo 1: El padre de Neymar