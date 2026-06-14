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🔴EN VIVO | Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto
Ghana y Panamá, que dice presente en el torneo por segunda vez en la historia, cierran el Grupo L del Mundial 2026 en Toronto.
La acción continúa en la Copa del Mundo con un enfrentamiento que puede definir las aspiraciones de ambos equipos. En territorio canadiense, las selecciones de Ghana y Panamá hacen su debut oficial en el Mundial 2026, buscando tres puntos fundamentales en una zona compartida con pesos pesados como Inglaterra y Croacia.
Ghana y Panamá: las claves del estreno en el Grupo L
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Horario y TV: El partido arranca a las 20:00 (hora de Argentina) en Toronto y se puede seguir en vivo y en directo por la pantalla de DSports.
Oportunidad dorada: Dado que Inglaterra y Croacia son los favoritos del grupo, este choque entre africanos y centroamericanos es una chance inmejorable para sumar y aspirar al tercer puesto clasificatorio a dieciseisavos.
El historial de las Estrellas Negras: Ghana busca recuperar la mística de Sudáfrica 2010, donde protagonizó la mejor actuación histórica de un equipo africano al alcanzar los cuartos de final.
El sueño panameño: El conjunto dirigido por Thomas Christiansen disputa apenas su segunda Copa del Mundo y llega con la firme ilusión de conseguir su primer triunfo histórico en la máxima cita mundialista.
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