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🔴EN VIVO | Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

EN VIVO | Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

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Ghana y Panamá, que dice presente en el torneo por segunda vez en la historia, cierran el Grupo L del Mundial 2026 en Toronto.

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La acción continúa en la Copa del Mundo con un enfrentamiento que puede definir las aspiraciones de ambos equipos. En territorio canadiense, las selecciones de Ghana y Panamá hacen su debut oficial en el Mundial 2026, buscando tres puntos fundamentales en una zona compartida con pesos pesados como Inglaterra y Croacia.

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Ghana y Panamá: las claves del estreno en el Grupo L

  • Horario y TV: El partido arranca a las 20:00 (hora de Argentina) en Toronto y se puede seguir en vivo y en directo por la pantalla de DSports.

  • Oportunidad dorada: Dado que Inglaterra y Croacia son los favoritos del grupo, este choque entre africanos y centroamericanos es una chance inmejorable para sumar y aspirar al tercer puesto clasificatorio a dieciseisavos.

  • El historial de las Estrellas Negras: Ghana busca recuperar la mística de Sudáfrica 2010, donde protagonizó la mejor actuación histórica de un equipo africano al alcanzar los cuartos de final.

  • El sueño panameño: El conjunto dirigido por Thomas Christiansen disputa apenas su segunda Copa del Mundo y llega con la firme ilusión de conseguir su primer triunfo histórico en la máxima cita mundialista.

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