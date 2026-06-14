🔴EN VIVO | Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

Horario y TV: El partido arranca a las 20:00 (hora de Argentina) en Toronto y se puede seguir en vivo y en directo por la pantalla de DSports.

Oportunidad dorada: Dado que Inglaterra y Croacia son los favoritos del grupo, este choque entre africanos y centroamericanos es una chance inmejorable para sumar y aspirar al tercer puesto clasificatorio a dieciseisavos.

El historial de las Estrellas Negras: Ghana busca recuperar la mística de Sudáfrica 2010, donde protagonizó la mejor actuación histórica de un equipo africano al alcanzar los cuartos de final.