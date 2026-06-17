Ian Lucas blanqueó su noviazgo con una influencer y la invitó al Mundial 2026

"No sé si te puedo preguntar tu nombre", le consultó Castelo. Ante eso, ella respondió: “No, por ahora no”, dejando en claro que prefiere mantenerse alejada de la exposición mediática. De todos modos, tuvo palabras elogiosas para Ian y aseguró: “Él es un fenómeno”.

Ya de regreso en el estudio, la panelista Barbie Gyalay reveló la identidad de la joven y brindó algunos detalles sobre su actividad en redes sociales. "Ella es Rena Mónaco y es influencer, hace contenido en TikTok e Instagram donde muestra su vida", explicó.

De esta manera, Ian Lucas confirmó oficialmente su nuevo romance y dejó atrás las versiones que durante meses lo ubicaron en el centro de distintas especulaciones sobre su vida sentimental.