Ian Lucas blanqueó su noviazgo con una influencer y la invitó al Mundial 2026
El influencer dejó atrás su polémico vínculo con Evangelina Anderson y decidió apostar al amor nuevamente.
Después de meses en los que su nombre estuvo rodeado de especulaciones sentimentales, Ian Lucas decidió poner fin a los rumores y confirmó que atraviesa un gran momento personal. El ganador de la última edición de MasterChef Celebrity reconoció que está en pareja con la influencer Renata Mónaco, una relación que había comenzado a trascender públicamente en los últimos días.
La historia salió a la luz luego de que Marley, durante una transmisión desde Kansas en la previa del debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, hiciera comentarios que terminaron exponiendo el vínculo antes de tiempo.
Sin embargo, el pasado 26 de mayo, en una entrevista con el programa Ya Fue Todo, de Jotax Digital, Ian fue consultado directamente sobre su situación amorosa y no esquivó el tema.
“Está todo bien. Estamos hace un tiempito ahí”, expresó ante las preguntas de Alejandro Castelo, confirmando así que mantiene una relación estable.
Tras la charla con el influencer, el cronista se acercó al vehículo donde se encontraba su pareja para intentar conocer más detalles. Sin embargo, la joven eligió resguardar la intimidad del romance.
"No sé si te puedo preguntar tu nombre", le consultó Castelo. Ante eso, ella respondió: “No, por ahora no”, dejando en claro que prefiere mantenerse alejada de la exposición mediática. De todos modos, tuvo palabras elogiosas para Ian y aseguró: “Él es un fenómeno”.
Ya de regreso en el estudio, la panelista Barbie Gyalay reveló la identidad de la joven y brindó algunos detalles sobre su actividad en redes sociales. "Ella es Rena Mónaco y es influencer, hace contenido en TikTok e Instagram donde muestra su vida", explicó.
De esta manera, Ian Lucas confirmó oficialmente su nuevo romance y dejó atrás las versiones que durante meses lo ubicaron en el centro de distintas especulaciones sobre su vida sentimental.
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