Cristiano Ronaldo habló tras el empate de Portugal: "No era el arranque que queríamos"
Aunque reconoció que el resultado estuvo lejos de lo esperado, transmitió confianza de cara a los próximos compromisos del equipo.
Portugal dejó escapar una victoria en su debut en el Mundial 2026 al igualar 1-1 frente a RD Congo en Houston, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo K. Con Cristiano Ronaldo como titular y disputando su sexta Copa del Mundo, el conjunto europeo no logró imponer la diferencia que reflejaban los pronósticos previos.
El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó de la mejor manera y golpeó rápido en el marcador. Apenas a los seis minutos, Joao Neves conectó de cabeza un preciso centro de Pedro Neto para establecer el 1-0 y darle tranquilidad a los portugueses.
Sin embargo, cuando parecía que Portugal se iría al descanso con ventaja, el seleccionado africano encontró la igualdad en la última acción del primer tiempo. Tras un córner ejecutado por Arthur Masuaku, Yoane Wissa ganó en las alturas sin oposición y venció al arquero Diogo Costa con un certero cabezazo.
Un empate inesperado y el mensaje de Cristiano Ronaldo
En el complemento, Portugal monopolizó la posesión de la pelota y buscó insistentemente el gol del triunfo, pero mostró dificultades para generar peligro real en los metros finales. Incluso Cristiano Ronaldo contó con dos oportunidades claras, aunque no logró acertar al arco defendido por Lionel Mpasi.
Tras el encuentro, el capitán portugués utilizó sus redes sociales para hacer una autocrítica del rendimiento colectivo y transmitir confianza para lo que viene.
"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", escribió el delantero, que volvió a hacer historia al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Mundiales.
Más allá de la decepción por el resultado, Ronaldo alcanzó un nuevo hito en una carrera repleta de récords, consolidando su lugar entre las máximas leyendas de la historia del fútbol.
Portugal intentará recuperarse en la segunda jornada cuando enfrente a Uzbekistán el próximo 23 de junio en Houston. Por su parte, República Democrática del Congo buscará dar otro golpe frente a Colombia en el estadio Azteca de México.
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