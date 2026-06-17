Cristiano Ronaldo habló tras el empate de Portugal: "No era el arranque que queríamos"

Tras el encuentro, el capitán portugués utilizó sus redes sociales para hacer una autocrítica del rendimiento colectivo y transmitir confianza para lo que viene.

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", escribió el delantero, que volvió a hacer historia al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Mundiales.

Más allá de la decepción por el resultado, Ronaldo alcanzó un nuevo hito en una carrera repleta de récords, consolidando su lugar entre las máximas leyendas de la historia del fútbol.

Portugal intentará recuperarse en la segunda jornada cuando enfrente a Uzbekistán el próximo 23 de junio en Houston. Por su parte, República Democrática del Congo buscará dar otro golpe frente a Colombia en el estadio Azteca de México.