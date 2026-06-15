🔴EN VIVO | Mundial 2026: Bélgica sufrió pero rescató un empate 1-1 ante Egipto

La figura de Belgica 1-1 Egipto
EN VIVOGrupo G
Los Diablos Rojos igualaron en su debut en el Mundial 2026 frente al duro conjunto africano comandado por Mohamed Salah. Seguí el minuto a minuto.
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La actividad del Mundial 2026 no da tregua y sumó una nueva sorpresa en la fase de grupos. En un encuentro vibrante disputado en la ciudad de Seattle, el combinado belga debió batallar arduamente para rescatar una igualdad ante un ordenado equipo egipcio que lo puso en serios aprietos.
Sorpresa en el arranque: Egipto amagó con dar el golpe y se puso en ventaja a los 20 minutos con un gol de Emam Ashour, tras recibir una gran asistencia de Mohamed Salah.
La reacción europea: Los dirigidos por el entrenador francés Rudi Garcia alcanzaron la igualdad definitiva a los 66 minutos mediante un autogol de Mohamed Hany, provocado por el ingresado Romelu Lukaku.
El factor Salah: El delantero celebró su cumpleaños número 34 mostrando toda su vigencia en ataque, siendo una pieza sumamente influyente frente a figuras de la talla de Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.
Llamado de atención: El resultado enciende las alarmas de los belgas en el Grupo G, una zona favorable en los papeles que completan los seleccionados de Irán y Nueva Zelanda.
Lo que viene: La actividad de esta zona continuará el próximo domingo, jornada en la que Bélgica se medirá ante los iraníes y Egipto jugará su partido contra el combinado neozelandés.
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