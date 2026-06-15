🔴EN VIVO | Mundial 2026: Bélgica sufrió pero rescató un empate 1-1 ante Egipto

Sorpresa en el arranque: Egipto amagó con dar el golpe y se puso en ventaja a los 20 minutos con un gol de Emam Ashour, tras recibir una gran asistencia de Mohamed Salah.

La reacción europea: Los dirigidos por el entrenador francés Rudi Garcia alcanzaron la igualdad definitiva a los 66 minutos mediante un autogol de Mohamed Hany, provocado por el ingresado Romelu Lukaku.

El factor Salah: El delantero celebró su cumpleaños número 34 mostrando toda su vigencia en ataque, siendo una pieza sumamente influyente frente a figuras de la talla de Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Llamado de atención: El resultado enciende las alarmas de los belgas en el Grupo G, una zona favorable en los papeles que completan los seleccionados de Irán y Nueva Zelanda.