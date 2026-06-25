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EN VIVO Países Bajos vs. Túnez: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026

En el cierre del Grupo DF

En el cierre del Grupo DF, Países Bajos enfrente a Túnez. 
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Países Bajos y Túnez se miden en Kansas City para definir el Grupo F del Mundial 2026. Seguí el resultado en vivo y el minuto a minuto del partido.

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EN VIVO

La tercera fecha del Mundial 2026 presenta un choque de realidades opuestas en el Arrowhead Stadium. La poderosa selección de Países Bajos busca asegurar el primer puesto del Grupo F, mientras que el elenco de Túnez necesita un milagro absoluto para mantener mínimas opciones matemáticas en el certamen.

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La previa de Países Bajos y Túnez en el Mundial 2026

  • Horario y TV: El trascendental encuentro comenzará a las 20:00 (hora de Argentina) en Kansas City y contará con la transmisión en vivo de las pantallas de DSports y TV Pública.

  • El poderío neerlandés: El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega en gran forma tras igualar ante Japón en el debut y conseguir una aplastante victoria por 5 a 1 frente a Suecia, quedando excelentemente posicionado.

  • El drama africano: Túnez atraviesa un panorama muy adverso tras caer ante Suecia y sufrir una dura derrota por 4 a 0 frente al elenco nipón. Sin puntos, se perfila como uno de los equipos más débiles de la competencia.

Goles minuto a minuto

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