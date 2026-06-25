EN VIVO Países Bajos vs. Túnez: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026

Horario y TV: El trascendental encuentro comenzará a las 20:00 (hora de Argentina) en Kansas City y contará con la transmisión en vivo de las pantallas de DSports y TV Pública.

El poderío neerlandés: El conjunto dirigido por Ronald Koeman llega en gran forma tras igualar ante Japón en el debut y conseguir una aplastante victoria por 5 a 1 frente a Suecia, quedando excelentemente posicionado.