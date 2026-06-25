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EN VIVO Japón vs. Suecia: Goles, resultado y clasificación en el Mundial 2026
Japón y Suecia se enfrentan en Dallas por un lugar en los dieciseisavos de final. Seguí el minuto a minuto de este duelo clave del Grupo F.
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La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su etapa definitoria y el AT&T Stadium de Dallas será el escenario de un choque de alto voltaje. Japón, que llega como uno de los equipos más sólidos de la zona, se mide ante una necesitada Suecia en un duelo donde ambos se juegan gran parte de sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Todo lo que tenés que saber del Japón - Suecia
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Horario y TV: El partido arranca a las 20:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por las señales de DSports y TyC Sports.
El presente japonés: Con 4 puntos, el elenco asiático llega invicto y con un rendimiento ofensivo destacable. Un empate les asegura la clasificación a dieciseisavos, mientras que una victoria podría darles el liderato del grupo.
La urgencia escandinava: Tras una victoria y una dura derrota, Suecia suma 3 unidades y necesita sumar ante los japoneses para no depender de otros resultados o de la tabla de mejores terceros.
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