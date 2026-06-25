Los 11 de Lionel Scaloni para cerrar la fase de grupos con Jordania

El que está descartado es Cuti Romero, quien será resguardado al menos en este partido, con la mira puesta en 16vos de final. Restará conocer si Scaloni arriesga a Facundo Medina, uno de los amonestados y que si bien jugó ambos encuentros por la situación de Tagliafico, lo hizo en gran nivel como para poner en aprietos a Scaloni.

Nico González y Flaco López son otros futbolistas que podrían sumar minutos, al menos ingresando en el segundo tiempo.

La formación de la Selección Argentina vs. Jordania

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz o Lionel Messi y Julián Álvarez.