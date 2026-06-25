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EN VIVO ⚽ Paraguay vs. Australia: el duelo decisivo por un lugar en dieciseisavos
La selección paraguaya y Australia se enfrentan en San Francisco en busca de la clasificación. Seguí el minuto a minuto del Grupo D en vivo.
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En el marco de la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026., Paraguay y Australia protagonizan este jueves un enfrentamiento de alto voltaje en el estadio de San Francisco. Ambos combinados llegan a esta instancia con 3 unidades y la obligación de sumar para asegurar su continuidad en la competencia más importante del planeta.
La previa de Paraguay vs. Australia por la clasificación
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Horario y televisación: El encuentro se disputa desde las 23:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo por las pantallas de DSports y Telefe.
La ilusión de la Albirroja: Tras 16 años de espera, el equipo de Gustavo Alfaro busca meterse en dieciseisavos de final. Luego de la caída ante EE. UU. y el triunfo frente a Turquía, Paraguay necesita un resultado positivo para avanzar.
La obligación de los Socceroos: Australia llega con las mismas 3 unidades tras su victoria inicial ante Turquía y la derrota ante el anfitrión. El equipo de Tony Popovic llega con el objetivo claro de sumar y evitar depender de otros marcadores.
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