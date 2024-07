Enzo Fernández pidió disculpas tras la polémica por el festejo de la Selección: su descargo

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de 'racista' por su compañero de club, Wesley Fofana.

Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi caracter. Verdaderamente, lo siento".

pedido de disculpas de enzo fernandez.jpeg

La chicana de la Selección Argentina a Francia que se hizo viral

La euforia de los jugadores de la Selección Argentina tras consagrarse bicampeones de la Copa América se desbordó en un festejo dentro del micro que los llevaba de regreso al hotel. Durante un vivo de Instagram realizado por Enzo Fernández, se filtró una canción dedicada a la selección francesa, a la que derrotaron en el Mundial 2022, y el video rápidamente se volvió viral.

Es habitual que los jugadores de la Scaloneta utilicen las redes sociales para compartir momentos detrás de escena con sus seguidores. En esta ocasión, el jugador del Chelsea de la Premier League hizo un "vivo" desde el micro, donde se escuchaban cánticos y gritos de los campeones.

En el fondo, se observa a los jugadores golpeando el colectivo al compás de la música y cantando: "Escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero...". El video se viralizó rápidamente, mostrando el ambiente festivo y desinhibido del equipo argentino.

Sin embargo, uno de sus compañeros le advirtió que cortara la transmisión debido a una canción burlona hacia Francia que estaba sonando. “Cortá el vivo, boludo”, se escucha decir a uno de sus compañeros mientras intenta tomar el teléfono de Enzo.

cargada a seleccion de francia