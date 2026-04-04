Enzo Fernández, presente en el Stamford Bridge pese a la sanción del Chelsea

En medio de un momento particular en su relación con el club, Enzo Fernández volvió a estar en el centro de la escena en Stamford Bridge. El mediocampista argentino, actualmente suspendido por dos partidos tras unas declaraciones sobre su futuro que no cayeron bien puertas adentro, decidió asistir igualmente al estadio para acompañar a sus compañeros en el cruce frente a Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup. Su presencia no pasó desapercibida y fue leída como un gesto de compromiso en medio de la polémica.