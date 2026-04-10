Chelsea le mantuvo la sanción a Enzo Fernández: no jugará ante Manchester City

La explicación del DT de Chelsea por la cuál decidió no levantarle la sanción a Enzo Fernández

Rosenior explicó que mantuvo una conversación privada con el jugador, en la que el mediocampista asumió su error. "Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él", afirmó el entrenador. Sin embargo, también dejó en claro que aceptar las disculpas no implica levantar la sanción: "La gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo. Hay ciertos valores en los que creo y que harán más fuertes al club si los cumplimos."