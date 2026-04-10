Chelsea le mantuvo la sanción a Enzo Fernández: no jugará ante Manchester City
Pese a haber pedido disculpas, el mediocampista argentino no será tenido en cuenta para el próximo compromiso, en una decisión firme del entrenador Liam Rosenior.
La situación de Enzo Fernández en Chelsea sigue generando repercusiones. A pesar de haber ofrecido disculpas por sus declaraciones recientes, el mediocampista no formará parte del equipo que enfrentará al Manchester City este fin de semana por la Premier League 2025/26.
La confirmación llegó de la mano del entrenador Liam Rosenior, quien fue contundente al explicar su postura: "Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar", expresó, dejando en claro que la sanción impuesta se mantendrá sin modificaciones. El conflicto se originó a partir de una serie de declaraciones del argentino en las que dejó abierta la posibilidad de un cambio de rumbo en su carrera.
En medio de un contexto deportivo irregular del equipo, sus palabras no cayeron bien dentro del club, que decidió aplicar una sanción disciplinaria de dos partidos. El primero de esos encuentros ya fue cumplido en la goleada por 7-0 ante el Port Vale por la FA Cup. El segundo será justamente el compromiso frente al Manchester City, un rival directo en la pelea por los puestos de clasificación a competiciones europeas.
La explicación del DT de Chelsea por la cuál decidió no levantarle la sanción a Enzo Fernández
Rosenior explicó que mantuvo una conversación privada con el jugador, en la que el mediocampista asumió su error. "Se disculpó conmigo y con el club. No cuestiono su personalidad o cómo es él", afirmó el entrenador. Sin embargo, también dejó en claro que aceptar las disculpas no implica levantar la sanción: "La gente comete fallos y no se puede pasar por alto el castigo. Hay ciertos valores en los que creo y que harán más fuertes al club si los cumplimos."
La decisión marca una postura firme por parte del cuerpo técnico, que busca sostener una línea de conducta más allá del peso individual de los jugadores. En ese sentido, el mensaje parece apuntar no solo al presente inmediato, sino también a la construcción de un grupo con reglas claras de cara al futuro.
Mientras tanto, el futuro de Enzo en el club sigue siendo tema de debate. Aunque su calidad futbolística es indiscutida, este episodio deja en evidencia que su situación no atraviesa el mejor momento, en un equipo que necesita estabilidad para sostener sus objetivos en la temporada.
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